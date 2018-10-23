Криштиану возвращается на «Олд Траффорд»: анонс Лиги чемпионов
Во вторник состоится один из центральных матчей группового этапа Лиги чемпионов — «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус». Анонсируем главные игры дня.
Во вторник состоится один из центральных матчей группового этапа Лиги чемпионов — «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус». Анонсируем главные игры дня.
У двух сверхпопулярных португальцев отношения всегда были неоднозначными. Когда Криштиану играл в «Манчестер Юнайтед», Жозе возглавлял «Челси» и часто педалировал тему судейства. Однажды Роналду это надоело, и он выпалил: «Моуринью просто не умеет признавать неудачи». Естественно, на это тренер «Челси» отвечал в своем стиле: «Роналду не проявляет уважения к старшим. Возможно, это
Даже в «Реале» во время работы с соотечественником Криштиану не держал рот на замке.
Когда вместе сталкиваются два гиперамбициозных человека, всегда вскипает вулкан, но открытого конфликта между Роналду и Моуринью никогда не было. Возможно, дело в их общем агенте Жорже Мендеше, который сглаживал углы в отношениях звезд.
Сейчас они находятся далеко от друга, хотя до трансфера Криштиану в «Ювентус» ходили слухи, будто он может вернуться на «Олд Траффорд». В «МЮ» португалец так и не перешел, но на манчестерском стадионе
Об истории однозначно говорить трудно, но этот сезон Роналду начал здорово. В последних шести матчах чемпионата Италии португалец забил пять раз и сделал три голевые передачи, но в Лиге чемпионов ему пока не дали показать свою силу. К счастью, сегодня Роналду вернется после дисквалификации за странное удаление в матче с «Валенсией».
Главный тренер «Реала» выдержал обстрел из миллиона пушек. Домашнее поражение мадридцев от «Леванте» вызвало шквал негативных эмоций в прессе и соцсетях, а Marcaдаже сообщила, что дни Хулена Лопетеги на «Сантьяго Бернабеу» сочтены. Но нет. В понедельник тренер провел
«Реал» прервал восьмичасовую безголевую серию, однако побед все еще не видно — последняя датирована 22 сентября. За это время «Королевский клуб» проиграл в том числе ЦСКА и сейчас смотрит на армейцев снизу вверх. Домашняя встреча «Реала» с «Викторией» может вдохнуть новую жизнь в мадридскую команду. Или станет финалом для Лопетеги, если испанцы умудрятся проиграть чехам на «Сантьяго Бернабеу».
В начале 2015 года «Уфа» подписала контракт с тогда 18-летним полузащитником Александром Зинченко из «Шахтера». В донецком клубе украинец провел четыре года, а транзитом через Башкирию оказался в Манчестере. Тогда в трансфер Зинченко верилось с трудом, но сейчас он уже прочно ассоциируется с лидером английской
В «Сити» играет и еще один бывший футболист «Шахтера» Фернандинью. И бразилец, в отличие от Зинченко, регулярно появляется в стартовом составе чемпионов Англии.
В прошлом декабре команда Пепа Гвардьолы уже приезжала в Харьков, где уступила «Шахтеру». Но тогда «Сити» привез на Украину полуторный состав, потому что матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов для «горожан» ничего не решал. Зато для «Шахтера» та победа значила много — он не только нанес «Сити» первое поражение в сезоне, но и гарантировал себе выход в 1/8 финала.
Сейчас ситуация в группе иная — английская команда после поражения от «Лиона» в первом туре притормозила и не имеет права на ошибку. А «Шахтер» в первых двух матчах сыграл дважды по 2:2 и тоже хочет победить — независимо от того, кто ему противостоит.