Криштиану возвращается на «Олд Траффорд»: анонс Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

Встреча Моуринью и Роналду

У двух сверхпопулярных португальцев отношения всегда были неоднозначными. Когда Криштиану играл в «Манчестер Юнайтед», Жозе возглавлял «Челси» и часто педалировал тему судейства. Однажды Роналду это надоело, и он выпалил: «Моуринью просто не умеет признавать неудачи». Естественно, на это тренер «Челси» отвечал в своем стиле: «Роналду не проявляет уважения к старшим. Возможно, это из-за трудного детства или нехватки образования».

Даже в «Реале» во время работы с соотечественником Криштиану не держал рот на замке. Как-то форварда спросили об оборонительной тактике мадридцев, на что тот сказал: «Мне не нравится такой футбол, но я должен выполнять то, что требуется от меня».

Когда вместе сталкиваются два гиперамбициозных человека, всегда вскипает вулкан, но открытого конфликта между Роналду и Моуринью никогда не было. Возможно, дело в их общем агенте Жорже Мендеше, который сглаживал углы в отношениях звезд.

Сейчас они находятся далеко от друга, хотя до трансфера Криштиану в «Ювентус» ходили слухи, будто он может вернуться на «Олд Траффорд». В «МЮ» португалец так и не перешел, но на манчестерском стадионе все-таки сыграет. «Криштиану находится в том статусе, когда ему уже нечего доказывать, — говорил на пресс-конференции тренер “Юнайтед”. — Он один из лучших игроков в истории».

Об истории однозначно говорить трудно, но этот сезон Роналду начал здорово. В последних шести матчах чемпионата Италии португалец забил пять раз и сделал три голевые передачи, но в Лиге чемпионов ему пока не дали показать свою силу. К счастью, сегодня Роналду вернется после дисквалификации за странное удаление в матче с «Валенсией».

Последний матч Лопетеги?

Источник: Reuters

Главный тренер «Реала» выдержал обстрел из миллиона пушек. Домашнее поражение мадридцев от «Леванте» вызвало шквал негативных эмоций в прессе и соцсетях, а Marcaдаже сообщила, что дни Хулена Лопетеги на «Сантьяго Бернабеу» сочтены. Но нет. В понедельник тренер провел пресс-конференцию перед матчем с «Викторией», на которой сказал, что футболисты думают лишь об игре, и добавил: «Если хотите увидеть побежденного или подавленного тренера, то смотрите не сюда».

«Реал» прервал восьмичасовую безголевую серию, однако побед все еще не видно — последняя датирована 22 сентября. За это время «Королевский клуб» проиграл в том числе ЦСКА и сейчас смотрит на армейцев снизу вверх. Домашняя встреча «Реала» с «Викторией» может вдохнуть новую жизнь в мадридскую команду. Или станет финалом для Лопетеги, если испанцы умудрятся проиграть чехам на «Сантьяго Бернабеу».

Зинченко и Фернандинью против «Шахтера»

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В начале 2015 года «Уфа» подписала контракт с тогда 18-летним полузащитником Александром Зинченко из «Шахтера». В донецком клубе украинец провел четыре года, а транзитом через Башкирию оказался в Манчестере. Тогда в трансфер Зинченко верилось с трудом, но сейчас он уже прочно ассоциируется с лидером английской премьер-лиги.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа F, 23.10.2018, 22:00 Шахтер Д - Манчестер Сити -

В «Сити» играет и еще один бывший футболист «Шахтера» Фернандинью. И бразилец, в отличие от Зинченко, регулярно появляется в стартовом составе чемпионов Англии.

В прошлом декабре команда Пепа Гвардьолы уже приезжала в Харьков, где уступила «Шахтеру». Но тогда «Сити» привез на Украину полуторный состав, потому что матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов для «горожан» ничего не решал. Зато для «Шахтера» та победа значила много — он не только нанес «Сити» первое поражение в сезоне, но и гарантировал себе выход в 1/8 финала.