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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на гостевой матч с аутсайдером группы Лиги Европы

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Чехию, где сыграют против местного «Яблонца» в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

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Перелет из Астаны в Прагу займет более пяти часов, затем дальше из столицы Чехии астанчане отправятся в Либерец, где и будут располагаться.

Сам же матч пройдет в городе Яблонец над Ниссоу в ночь с 25 на 26 октября в 01:00 по времени Астаны. Трансляция матча запланирована на телеканале QazSport.

«Астана» отправилась в следующем составе:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов,

защитники: Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Антонио Рукавина, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников,

полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков,

нападающие: Жуниор Кабананга, Рангело Янга, Алексей Щеткин и Роман Муртазаев.

Добавим, что после двух туров «Астана» с четырьмя очками возглавляет группу, а «Яблонец» замыкает квартет, набрав в двух играх один балл.

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