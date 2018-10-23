Сёмин: «Порту» — самая сильная команда в группе, очень молодая и агрессивная

Источник: РИА "Новости"

«Начнем с положительного: мы поправляем свои дела в чемпионате. Игра наша становится лучше и интереснее, более цельной. Это самое важное.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 24.10.2018, 22:00 Локомотив - Порту -

Настроение тоже положительное после победы в последнем туре. Точнее, в предпоследнем. В последнем не надо говорить.

Игроки тренируются в хорошем настроении, но есть травмированные. Сегодня заезжаем на сбор готовиться.