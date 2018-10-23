Сёмин: «Порту» — самая сильная команда в группе, очень молодая и агрессивная

«Начнем с положительного: мы поправляем свои дела в чемпионате. Игра наша становится лучше и интереснее, более цельной. Это самое важное.
Настроение тоже положительное после победы в последнем туре. Точнее, в предпоследнем. В последнем не надо говорить.
Игроки тренируются в хорошем настроении, но есть травмированные. Сегодня заезжаем на сбор готовиться.
Готов ли Эдер готов выложиться на 200% против «Порту»? Конечно, я поощряю такое. Эмоции играют большую роль. Может, самую большую. Надеемся, Эдер сыграет хорошо, учитывая, что он пропустил игру чемпионата. Мне нравится «Порту». Они проиграли «Бенфике», но показали мощную игру. Молодая и очень агрессивная команда. На мой взгляд — самая сильная в группе", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.