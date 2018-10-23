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12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин: «Порту» — самая сильная команда в группе, очень молодая и агрессивная

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечным предстоит сыграть с португальским «Порту».

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Источник: РИА "Новости"

«Начнем с положительного: мы поправляем свои дела в чемпионате. Игра наша становится лучше и интереснее, более цельной. Это самое важное.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 24.10.2018, 22:00
Локомотив
-Порту-

Настроение тоже положительное после победы в последнем туре. Точнее, в предпоследнем. В последнем не надо говорить.

Игроки тренируются в хорошем настроении, но есть травмированные. Сегодня заезжаем на сбор готовиться.

Готов ли Эдер готов выложиться на 200% против «Порту»? Конечно, я поощряю такое. Эмоции играют большую роль. Может, самую большую. Надеемся, Эдер сыграет хорошо, учитывая, что он пропустил игру чемпионата. Мне нравится «Порту». Они проиграли «Бенфике», но показали мощную игру. Молодая и очень агрессивная команда. На мой взгляд — самая сильная в группе", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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