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20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
12:49 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» Глушаков и Ещенко полетят с командой на матч с «Рейнджерс»

ТАСС, 23 октября. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко полетят с командой на гостевой матч группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-президент «Спартака Наиль Измайлов.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера 18 сентября отстранил Глушакова и Ещенко. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры, содержавшее в том числе фразу «Наше счастье — не Каррера».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 25.10.2018, 22:00
Рейнджерс
-Спартак-

В понедельник, на следующий день после домашнего поражения в матче чемпионата России с «Арсеналом» (2:3), Каррера покинул пост главного тренера московской команды. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом было принято советом директоров «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

«Все мысли сейчас — о предстоящем матче против “Рейнджерс”, нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках, как можно лучше подготовиться к встрече, — написал Измайлов. — Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде должно оживить игру».

Матч «Рейнджерс» — «Спартак» пройдет 25 октября в Глазго, начало — 22:00 мск.

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