Футболисты «Спартака» Глушаков и Ещенко полетят с командой на матч с «Рейнджерс»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера 18 сентября отстранил Глушакова и Ещенко. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры, содержавшее в том числе фразу «Наше счастье — не Каррера».
В понедельник, на следующий день после домашнего поражения в матче чемпионата России с «Арсеналом» (2:3), Каррера покинул пост главного тренера московской команды. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом было принято советом директоров «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
«Все мысли сейчас — о предстоящем матче против “Рейнджерс”, нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках, как можно лучше подготовиться к встрече, — написал Измайлов. — Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде должно оживить игру».
Матч «Рейнджерс» — «Спартак» пройдет 25 октября в Глазго, начало — 22:00 мск.