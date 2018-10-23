Футболисты «Спартака» Глушаков и Ещенко полетят с командой на матч с «Рейнджерс»

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера 18 сентября отстранил Глушакова и Ещенко. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры, содержавшее в том числе фразу «Наше счастье — не Каррера».

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 25.10.2018, 22:00 Рейнджерс - Спартак -

В понедельник, на следующий день после домашнего поражения в матче чемпионата России с «Арсеналом» (2:3), Каррера покинул пост главного тренера московской команды. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом было принято советом директоров «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

«Все мысли сейчас — о предстоящем матче против “Рейнджерс”, нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках, как можно лучше подготовиться к встрече, — написал Измайлов. — Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде должно оживить игру».