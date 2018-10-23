Глушаков и Ещенко тренируются с основой «Спартака»
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко проводят тренировку с основой «Спартака».
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко проводят тренировку с основой «Спартака».
Об этом сообщает официальный сайт
— Сегодня в 10:45 на базе в Тарасовке началось теоретическое занятие, после которого команда вышла на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Следует отметить, что в общую группу вернулся хавбек Ивелин Попов, получивший небольшую травму в расположении сборной Болгарии. В занятии также приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее набирали форму в дублирующем составе.
Ранее оба игрока были отстранены от тренировок с основным составом Массимо Каррерой, который вчера был освобожден от должности главного тренера «Спартака».