Глушаков и Ещенко тренируются с основой «Спартака»

— Сегодня в 10:45 на базе в Тарасовке началось теоретическое занятие, после которого команда вышла на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Следует отметить, что в общую группу вернулся хавбек Ивелин Попов, получивший небольшую травму в расположении сборной Болгарии. В занятии также приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее набирали форму в дублирующем составе.