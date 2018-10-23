Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК
Бавария
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Валенсия
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Хоффенхайм
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
14400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
13:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков и Ещенко тренируются с основой «Спартака»

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко проводят тренировку с основой «Спартака».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

— Сегодня в 10:45 на базе в Тарасовке началось теоретическое занятие, после которого команда вышла на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Следует отметить, что в общую группу вернулся хавбек Ивелин Попов, получивший небольшую травму в расположении сборной Болгарии. В занятии также приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее набирали форму в дублирующем составе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее оба игрока были отстранены от тренировок с основным составом Массимо Каррерой, который вчера был освобожден от должности главного тренера «Спартака».

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
Без Акинфеева: Как ЦСКА сдержит натиск римлян
Успех или провал: что ждет Черчесова в «Спартаке»
Овечкин выдал суперматч. Звезде разрешено забивать даже ногой
Глушаков и Ещенко полетят со «Спартаком» на матч с «Рейнджерс»
Роналду: Не стану праздновать гол в ворота «МанЮнайтед»
Руни, Ибрагимович, Дрогба. Как у них дела в чемпионатах?
Семин: «Порту» — самая сильная команда в группе ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь