Кафельникову стыдно за фото с тренировки «Спартака»
Бывший российский теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от фотографии тренировки московского «Спартака» в преддверии матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Рейнджерс».
Бывший российский теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от фотографии тренировки московского «Спартака» в преддверии матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Рейнджерс».
На фото запечатлены вернувшиеся в основу защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.
— Братья
Матч между «Рейнджерс» и «Спартаком» состоится 25 октября в Шотландии.