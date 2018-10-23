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14:10 (мск), источник: Матч ТВ

Кафельникову стыдно за фото с тренировки «Спартака»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от фотографии тренировки московского «Спартака» в преддверии матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Рейнджерс».

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Источник: РИА "Новости"

На фото запечатлены вернувшиеся в основу защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.

 — Братья красно-белые! Не знаю как вам, но почему-то от этой фотки стыдно мне, — написал Кафельников на своей странице в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между «Рейнджерс» и «Спартаком» состоится 25 октября в Шотландии.

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