Юрий Семин: Готовы ли рискнуть в матче с «Порту»? Во всем должен быть баланс
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы журналистов на
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы журналистов на
— В каком состоянии команда подходит к матчу?
— Начнем с положительных эмоций. Мы поправляем свои дела в чемпионате, игра наша становится лучше и интереснее, становится более цельной. Это самое главное. Настроение положительное, потому что победили «Ростов» (2:1).
Тренируются не все. Есть травмированные, которые еще не вылечились. На сборы заезжаем, в этот раз решили ехать из Баковки. Вот такие наши новости.
— Вы сказали, что Порту в хорошей форме. Эдер сообщил, что готов выложиться на 200 процентов для победы. Поощряете такой настрой?
— Конечно поощряю. Эмоции в матче играют большую роль, может самую большую. Раз Эдер так хорошо готовится, мы надеемся, что он и сыграет так же хорошо. Порту действительно мне очень нравится. Хоть они и проиграли Бенфике, матч получился мощный. Молодая команда, агрессивная. На мой взгляд, она в нашей группе самая сильная.
— Чем силен Порту?
— Хорошая мотивация, агрессивные футболисты, которые сильны в единоборствах. Порту любит действовать с флангов, на этих позициях качественные игроки. Много положительных качеств, которые мы постараемся заблокировать. Перед своими болельщики постараемся вынести на первый план свои сильные стороны.
— Порту потерял главного забивалу Венсана Абубакара.
— Абубакар не играет давно, он получил серьезную травму. Дай бог ему здоровья. Вместо него неплохо действует Мусса Марега. Никогда не уделяем особое внимание одному футболисту, рассматриваем команду в целом.
— Сыграете в три защитника?
— У нас нет трех центральных защитников.
Какие-тоаспекты игры соперника мы не оставим без внимания, но в первую очередь будем отталкиваться от себя.
— В идеале завтра нужно выигрывать. Это скажется на плане на игру? Или покажете привычный футбол?
— Иной раз футбол зависит от соперника. В принципе, мы отталкиваемся от себя. Победа нам дает борьбу за выход из группы. Поэтому отсюда и будем выбирать тактику. Будем в связи с этим
— Готовы пойти на риск?
— В каждом риске должен быть баланс. Баланс атаки и баланс обороны.
— Какова роль Мануэла Фернандеша в вашей команде?
— Он, как и другие ребята, важны. Он один из наших лидеров, который прекрасно провел прошлый год, набрал хорошие кондиции в этом. Он в высшей степени профессионал. Надеемся, что он будет супермотивирован.
— У Ману проблемы с контрактом. Готовы потерять его в конце сезона?
— Не хотел бы этого. Мне бы хотелось, чтобы он продлил контракт.
— Против Ростова команда успешно сыграла без нападающего. Возможен ли такой вариант против Порту?
— Такая игра дала свои плоды, мы завоевали важные очки в чемпионате России. Такой футбол присущ нашей команде. С Ростовом получилось хорошо, на мой взгляд. Как будет с Порту, поговорим после игры.
— Кто точно не сыграет? Определились с составом на игру?
— Пока не определился. Есть футболисты под вопросом, в стадии близкого восстановления. Не знаю, завтра решим.
— Матч начнется поздно, в 22:00. Создает ли это дополнительные проблемы?
— Это не впервые. Еврокубки в принципе проводятся в позднее время. Наверное, мы поэтому разместились на базе, а не в гостинице. Потому что в отеле сложно провести утренние занятия. Остались в Баковке, чтобы утром футболисты могли провести
— Несмотря на позднее время матчей, на стадион активно заполняется.
— Болельщики одни из главных действующих лиц. Когда полный стадион, у игроков другая мотивация, другое настроение. Это очень важно. Надеемся на полный стадион на матче с Порту.
Полузащитник Алексей Миранчук также поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
— Все понимают важность матча с Порту. Ощущаете дополнительное давление на команду?
— Тот факт, что не выигрываем, не забиваем, никому не нравится. Будем выходить с хорошим настроем, ведь играем дома. Конечно же нужно брать три очка, начать свой путь в Лиге чемпионов.
— Вы говорили, что любите днем поспать. Рады, что матч будет поздно?
— Для меня чем позже, тем лучше. Можно подготовиться. Да и в целом мы привыкли к любому времени. Поэтому никому позднее время матча не мешает.
— Вратарь Порту Икер Касильяс. Это
— Конечно приятно, когда против тебя такой голкипер, на которого смотрел всегда. Мы уже забивали именитым вратарям. Думаю, главное сделать это еще раз. Не важно, кто будет автором гола.
— На встрече с болельщиками вы подчеркивали, что соперники по группе ЛЧ не так важны. Какие команды вы бы предпочли сейчас, если бы могли все переиграть?
— Просто смысла не вижу в этом ответе. Это
— Против Ростова вы играли в нападении. Со стороны показалось, что в схеме без нападающих вам легче играть на острие.
— Мне не так важно, на какой позиции играть. В команде все привыкли к разным ситуациям, привыкли к изменениям. Больше матчей я провожу на позиции полузащитника, там, наверное, привычнее.
В нападении нужно много толкаться и бороться. После Ростова болело все тело. Есть нюансы, которых не видно. Нападающим на самом деле очень тяжело.
— Что можете сказать болельщикам?
— Ждем их завтра. Спасибо всем, кто приходит и поддерживает нас. Будем вместе завтра побеждать!
Автор: Кринский Константин