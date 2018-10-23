Юрий Семин: Готовы ли рискнуть в матче с «Порту»? Во всем должен быть баланс

Источник: Советский спорт

— В каком состоянии команда подходит к матчу?

— Начнем с положительных эмоций. Мы поправляем свои дела в чемпионате, игра наша становится лучше и интереснее, становится более цельной. Это самое главное. Настроение положительное, потому что победили «Ростов» (2:1).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 24.10.2018, 22:00 Локомотив - Порту -

Тренируются не все. Есть травмированные, которые еще не вылечились. На сборы заезжаем, в этот раз решили ехать из Баковки. Вот такие наши новости.

— Вы сказали, что Порту в хорошей форме. Эдер сообщил, что готов выложиться на 200 процентов для победы. Поощряете такой настрой?

— Конечно поощряю. Эмоции в матче играют большую роль, может самую большую. Раз Эдер так хорошо готовится, мы надеемся, что он и сыграет так же хорошо. Порту действительно мне очень нравится. Хоть они и проиграли Бенфике, матч получился мощный. Молодая команда, агрессивная. На мой взгляд, она в нашей группе самая сильная.

— Чем силен Порту?

— Хорошая мотивация, агрессивные футболисты, которые сильны в единоборствах. Порту любит действовать с флангов, на этих позициях качественные игроки. Много положительных качеств, которые мы постараемся заблокировать. Перед своими болельщики постараемся вынести на первый план свои сильные стороны.

— Порту потерял главного забивалу Венсана Абубакара.

— Абубакар не играет давно, он получил серьезную травму. Дай бог ему здоровья. Вместо него неплохо действует Мусса Марега. Никогда не уделяем особое внимание одному футболисту, рассматриваем команду в целом.

— Сыграете в три защитника?

— У нас нет трех центральных защитников. Какие-то аспекты игры соперника мы не оставим без внимания, но в первую очередь будем отталкиваться от себя.

— В идеале завтра нужно выигрывать. Это скажется на плане на игру? Или покажете привычный футбол?

— Иной раз футбол зависит от соперника. В принципе, мы отталкиваемся от себя. Победа нам дает борьбу за выход из группы. Поэтому отсюда и будем выбирать тактику. Будем в связи с этим какие-то позиции усиливать, особенно в атаке.

— Готовы пойти на риск?

— В каждом риске должен быть баланс. Баланс атаки и баланс обороны.

— Какова роль Мануэла Фернандеша в вашей команде?

— Он, как и другие ребята, важны. Он один из наших лидеров, который прекрасно провел прошлый год, набрал хорошие кондиции в этом. Он в высшей степени профессионал. Надеемся, что он будет супермотивирован.

— У Ману проблемы с контрактом. Готовы потерять его в конце сезона?

— Не хотел бы этого. Мне бы хотелось, чтобы он продлил контракт.

— Против Ростова команда успешно сыграла без нападающего. Возможен ли такой вариант против Порту?

— Такая игра дала свои плоды, мы завоевали важные очки в чемпионате России. Такой футбол присущ нашей команде. С Ростовом получилось хорошо, на мой взгляд. Как будет с Порту, поговорим после игры.

— Кто точно не сыграет? Определились с составом на игру?

— Пока не определился. Есть футболисты под вопросом, в стадии близкого восстановления. Не знаю, завтра решим.

— Матч начнется поздно, в 22:00. Создает ли это дополнительные проблемы?

— Это не впервые. Еврокубки в принципе проводятся в позднее время. Наверное, мы поэтому разместились на базе, а не в гостинице. Потому что в отеле сложно провести утренние занятия. Остались в Баковке, чтобы утром футболисты могли провести какую-то разминку. Мы в чемпионате России играем в абсолютно разное время, так что ничего страшного в позднем начале игры не вижу, привыкли ко всему.

— Несмотря на позднее время матчей, на стадион активно заполняется.

— Болельщики одни из главных действующих лиц. Когда полный стадион, у игроков другая мотивация, другое настроение. Это очень важно. Надеемся на полный стадион на матче с Порту.

МИРАНЧУК: В НАПАДЕНИИ НАДО МНОГО ТОЛКАТЬСЯ. ПОСЛЕ МАТЧА ВСЕ БОЛИТ

Полузащитник Алексей Миранчук также поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

— Все понимают важность матча с Порту. Ощущаете дополнительное давление на команду?

— Тот факт, что не выигрываем, не забиваем, никому не нравится. Будем выходить с хорошим настроем, ведь играем дома. Конечно же нужно брать три очка, начать свой путь в Лиге чемпионов.

— Вы говорили, что любите днем поспать. Рады, что матч будет поздно?

— Для меня чем позже, тем лучше. Можно подготовиться. Да и в целом мы привыкли к любому времени. Поэтому никому позднее время матча не мешает.

— Вратарь Порту Икер Касильяс. Это по-особенному мотивирует на гол?

— Конечно приятно, когда против тебя такой голкипер, на которого смотрел всегда. Мы уже забивали именитым вратарям. Думаю, главное сделать это еще раз. Не важно, кто будет автором гола.

— На встрече с болельщиками вы подчеркивали, что соперники по группе ЛЧ не так важны. Какие команды вы бы предпочли сейчас, если бы могли все переиграть?

— Просто смысла не вижу в этом ответе. Это какие-то мои личные желания. Да и что я изменю?

— Против Ростова вы играли в нападении. Со стороны показалось, что в схеме без нападающих вам легче играть на острие.

— Мне не так важно, на какой позиции играть. В команде все привыкли к разным ситуациям, привыкли к изменениям. Больше матчей я провожу на позиции полузащитника, там, наверное, привычнее.

В нападении нужно много толкаться и бороться. После Ростова болело все тело. Есть нюансы, которых не видно. Нападающим на самом деле очень тяжело.

— Что можете сказать болельщикам?

— Ждем их завтра. Спасибо всем, кто приходит и поддерживает нас. Будем вместе завтра побеждать!