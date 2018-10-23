«Яблонец». Второй «Реал»

Ближайший соперник «Астаны» по европейским меркам основан сравнительно недавно — в июне 1945 года, по окончании Второй Мировой войны.

Интересный факт: по данным переписи населения 1930 года 79,5% жителей города Яблонец-над-Нисоу, который и представляет данный футбольный клуб, были немецкого происхождения и лишь 16,5% — чешского. Что, наверное, не слишком удивительно, ведь Либерецкий край, вторым по величине городом которого является Яблонец-над-Нисоу, расположен на самом стыке границ Чешской Республики с Германией и Польшей, а независимость Чехии от Австро-Венгрии была официально объявлена лишь в конце 1918-го. С тех пор, конечно, в этом вопросе поменялось очень многое. Сейчас же, как уверяют туристические справочники, в Яблонце-над-Нисоу по-немецки не говорят — куда легче здесь обнаружить, скажем, носителя английского языка. Однако немецкие точность и аккуратность у местных жителей, пожалуй, в крови. И в игре «Яблонца» можно при желании разглядеть черты, отличающие германский футбол.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 25.10.2018, 22:00 Яблонец - Астана -

За 70 с лишним лет своего существования этот чешский футбольный клуб не раз по разным причинам менял свое название, однако всегда в нем находилось место слову «Яблонец». А с 2015 года именно так звучит полное официальное название данного ФК. В своей истории яблончане ни разу пока не становились чемпионами Чехии — к национальным футбольным грандам этого соперника, вроде бы, отнести нельзя. Однако в последние годы «Яблонец» стал довольно частым гостем на пьедестале почета местного национального чемпионата — правда, большей частью на третьей его ступени. В 2010—2018 годах клуб однажды становился серебряным призером чемпионата Чехии и трижды — бронзовым. Но в Чехии «Яблонец» называют зачастую не иначе как… Gal? cticos. И это отнюдь не шутка! Вот как объясняет историю возникновения подобного ника «Спорт-Экспресс в Украине»: «Такое прозвище клуб получил в 2014-м, когда после усиления некоторыми состоявшимися игроками высокого уровня его приравняли к “Реалу” начала века». Удивительно, не правда ли? Тем более, если знать, что в том самом 2014-м в «Яблонец» пришли Томаш Гюбшман, Мартин Поспишил, Томаш Юн, Хосе Ромера, Ян Грегуш… Исполнители, конечно, неплохого класса, но явно не уровня королевского испанского клуба.

В чемпионате Чехии-2017/2018 «галактикос» стали третьими, на 3 очка отстав от «Славии» и на 1 турнирный балл обойдя печально нам знакомую «Сигму». При этом, нужно отметить, бывший игрок «Яблонца» Станислав Тецл, вернувшийся из аренды в «Славию» еще в январе прошлого года, поделил 2−4 места в споре лучших бомбардиров турнира, а яблончане Лукаш Масопуст и Михал Травник оказались на тех же позициях среди самых продуктивных ассистентов лиги. Однако в межсезонье состав «галактикос» претерпел определенные изменения.

В пражскую «Славию» за 850 тысяч евро был продан левый защитник Ян Зелены. В «Богемианс» перебрался скитавшийся в последнее время по арендам голкипер Роман Валеш, правый вингер Ярослав Дивиш пополнил состав «Млады Болеслав», был отдан в аренду в пражскую «Дуклу» центральный хавбек Давид Бреда, вернулся в свой клуб после окончания арендного соглашения центрбек Людек Перница («Виктория Пльзень»). Зато пополнение яблончан выглядит внушительнее.

За 1 миллион евро у «Высочины» был приобретен 24-летний нападающий национальной сборной Латвии Дэвис Икауниекс. Из «Словацко» пришел 24-летний центральный защитник Томаш Бжечка. 28-летний правый полузащитник уругваец Рафаэль Акоста играл в последнее время за команду низшего дивизиона чешского чемпионата «Збройовка». На правах аренды приняты из украинского «Шахтера» (Донецк) 23-летний левый защитник Эдуард Соболь, который знаком «Астане» по прошлогодним выступлениям за «Славию», а также 25-летний центрбек Давид Говорка из пражской «Спарты». Вот, по большому счету, и все.

В настоящее время «Яблонец» идет в национальном чемпионате на пятом месте, в 12 поединках выиграв 7 матчей, 1 завершив вничью и уступив в 4-х. В целом, у «галактикос» неплохой плацдарм для взлета — от «своей» третьей строчки таблицы соревнования их отделяют 4 турнирных балла. В продолжающемся чемпионате Чехии-2018/2019 за команду играли: Властимил Грубы (1985) — 12 (- 11), Михал Травник (1994) — 12−6+6, Ян Храмоста (1990) — 12−4+3, Якуб Поважанец (1991, Словакия) — 12−3+2, Томаш Голеш (1993) — 12−1+1, Владимир Йовович (1994, Черногория) — 12−1+1, Матей Ганоушек (1993) — 12, Лукаш Масопуст (1993) — 11−3+4, Давид Лишка (1997) — 11−1+1, Рафаэль Акоста (1990, Уругвай) — 10, Войтех Кубиста (1993) — 10, Дэвис Икауниекс (1994, Латвия) — 9−0+1, Давид Говорка (1993) — 9, Томаш Гюбшман (1981) — 9, Мартин Долежал (1990) — 8−4+1, Томаш Бжечка (1994) — 5, Доминик Плештил (1999) — 1, Никола Янкович (1993, Сербия) — 1.

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В целом, «Яблонец» представляет собой достаточно ровный игровой коллектив без ярких звезд, но с набором крепких исполнителей, любящих и умеющих импровизировать. Имеются определенные проблемы у «галактикос» с вратарской позицией — Властимил Грубы далеко не всегда столь надежен, как хотелось бы его одноклубникам. В обороне у яблончан не слишком сильные и сыгранные пока центрбеки, зато надежны мобильные фланги. В опорной зоне не покладая рук продолжает трудиться опытнейший 37-летний Томаш Гюбшман. Но основная мощь этой чешской команды — в игроках группы атаки.

В центре поля креативит Михал Травник, отличный дирижер, обладающий хорошо поставленным ударом. Качественно созидать ему помогает словак Якуб Поважанец. Основной ударной силой в нападении считается центрфорвард Мартин Долежал, однако, по имеющейся информации, у него было повреждение, и поправится ли игрок к первому матчу с «Астаной», не совсем понятно. Впрочем, его неплохо может подменить Ян Храмоста.

В своей игре «Яблонец» умело использует розыгрыш стандартных положений, что вообще присуще чехам. В целом, на сегодня «галактикос» можно считать тренерской командой — вклад в успехи дружины за последний год ее нынешнего наставника Петра Рады переоценить очень сложно. Бывший защитник национальной сборной Чехословакии и наставник национальной чешской дружины уже работал с «Яблонцем» в 2003/2007 годах, а в этот раз принял команду в декабре прошлого года. Именно при нем «галактикос» встрепенулись и заиграли в совсем другой футбол, чем раньше, — с явным акцентом на атаку. И пять побед подряд на финише прошлого сезона принесли им «бронзу» чешского чемпионата.