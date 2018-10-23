ЦСКА проиграл «Роме» в матче Юношеской лиги УЕФА

После трех туров ЦСКА набрал одно очко и занимает четвертое место в группе G, «Рома» — три (третье место). В следующем туре команды вновь сыграют между собой 7 ноября, встреча пройдет в Москве.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.