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17:18 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Роме» в матче Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 23 октября. Российский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:3 проиграл итальянской «Роме» в гостевом матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча прошла в Риме.

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В составе победителей голы забили Алессио Риккарди (13-я минута), Давид Боуа (24) и Людовико Д’Орацио (63), у российской команды голом отметился Максим Елеев (62).

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После трех туров ЦСКА набрал одно очко и занимает четвертое место в группе G, «Рома» — три (третье место). В следующем туре команды вновь сыграют между собой 7 ноября, встреча пройдет в Москве.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.

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