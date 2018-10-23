Консейсау: «Порту» постарается использовать слабые стороны «Локомотива» в матче ЛЧ

«Я слышал слова Семина (главного тренера “Локомотива” — прим. ТАСС) о том, что для соперника матч носит решающий характер. Мне показались интересными его слова о том, что нужно сохранять и при этом использовать баланс. Если говорить о “Порту”, то для нас ничего не меняется. Постараемся в завтрашнем матче использовать слабые стороны “Локомотива” и проявить свои сильные», — сказал Консейсау.