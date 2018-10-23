Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
АЕК0
Бавария0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Янг Бойз0
Валенсия1
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Хоффенхайм
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
19:03 (мск), источник: ТАСС

Консейсау: «Порту» постарается использовать слабые стороны «Локомотива» в матче ЛЧ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты «Порту» постараются использовать слабые стороны «Локомотива» в предстоящем матче Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер португальской команды Сержиу Консейсау.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Порту» пройдет в Москве 24 октября, начало — 22:00 мск.

«Я слышал слова Семина (главного тренера “Локомотива” — прим. ТАСС) о том, что для соперника матч носит решающий характер. Мне показались интересными его слова о том, что нужно сохранять и при этом использовать баланс. Если говорить о “Порту”, то для нас ничего не меняется. Постараемся в завтрашнем матче использовать слабые стороны “Локомотива” и проявить свои сильные», — сказал Консейсау.

Ранее на пресс-конференции железнодорожников Юрий Семин отметил агрессию португальской команды. «Видимо, тренер российской команды имел в виду, что мы быстро вступаем в отбор, когда теряем мяч. “Локомотив” — это команда, быстро выходящая из обороны, с интересной динамикой атак. В ее составе хотелось бы отметить братьев Миранчуков и правого защитника (Владислава Игнатьева — прим. ТАСС)», — отметил тренер.

После двух туров «Локомотив» занимает последнее место в группе D, не набрав очков. «Порту» лидирует с 4 очками.

Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
Макгрегор: Я проиграл честно и справедливо, но я вернусь
7 самых ярких драк сезона в регулярном чемпионате КХЛ (видео)
Футболисты «Спартака» встретились с Каррерой (фото)
Российский борец Садулаев стал трехкратным чемпионом мира
Еще один бразилец представил себя в сборной России
Российская премьер-лига перешла на новый мяч (фото)
«Соберем 100 тысяч в «Лужниках»: Хабиб готовится к Мейвезеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь