Консейсау: «Порту» постарается использовать слабые стороны «Локомотива» в матче ЛЧ
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты «Порту» постараются использовать слабые стороны «Локомотива» в предстоящем матче Лиги чемпионов. Об этом на
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты «Порту» постараются использовать слабые стороны «Локомотива» в предстоящем матче Лиги чемпионов. Об этом на
Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Порту» пройдет в Москве 24 октября, начало — 22:00 мск.
«Я слышал слова Семина (главного тренера “Локомотива” — прим. ТАСС) о том, что для соперника матч носит решающий характер. Мне показались интересными его слова о том, что нужно сохранять и при этом использовать баланс. Если говорить о “Порту”, то для нас ничего не меняется. Постараемся в завтрашнем матче использовать слабые стороны “Локомотива” и проявить свои сильные», — сказал Консейсау.
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После двух туров «Локомотив» занимает последнее место в группе D, не набрав очков. «Порту» лидирует с 4 очками.