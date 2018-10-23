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20:02 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Барселоны» рассказал о замене Месси

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» рассказал, как сине-гранатовые готовятся играть без своего лидера нападающего Лионеля Месси, выбывшего в связи с травмой.

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Источник: Reuters

«Безусловно его отсутствие повлияет на нас, но это также будет вызовом для нас. Мы увидим, сможем ли мы победить без него в ближайшие несколько недель, когда у нас будут несколько действительно тяжелых матчей. Мы могли бы изменить нашу систему, но не стиль. У нас есть различные варианты, но я не хочу давать тренеру «Интера» никаких подсказок.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа B, 24.10.2018, 22:00
Барселона
-Интер-

Один игрок не может заменить Лео, это будет коллективной обязанностью. Месси играл бы в любой команде мира, так что абсолютно нормально, что мы рассчитываем на него. Сейчас мы просто должны убедиться, что его отсутствие будет ощущаться как можно меньше.

Доктора говорили о трех неделях, но мы надеемся, что сможем сократить это время. Однако у него не мышечная травма, поэтому я не думаю, что возможно намного сократить срок восстановления, — приводит слова тренера «Барселоны» Football Italia.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится на стадионе «Камп Ноу» 24 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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