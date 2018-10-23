Узбекский «Локомотив» пошутил над Касильясом, перепутавшим клуб с московским

Ранее испанский голкипер опубликовал в Сети фотографию с Красной площади в преддверии матча с московским «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, однако в своём сообщении указал не российских «железнодорожников», а узбекских.

«Икер, плов ждёт вас в Ташкенте. Он лучше, чем борщ, а наша команда сильнее. Можете спросить болельщиков «Галатасарая», — говорится в сообщении узбекского клуба.