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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Узбекский «Локомотив» пошутил над Касильясом, перепутавшим клуб с московским

Пресс-служба «Локомотив» из Ташкента в «Твиттере» пошутила над вратарём «Порту» Икером Касильясом.

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Ранее испанский голкипер опубликовал в Сети фотографию с Красной площади в преддверии матча с московским «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, однако в своём сообщении указал не российских «железнодорожников», а узбекских.

«Икер, плов ждёт вас в Ташкенте. Он лучше, чем борщ, а наша команда сильнее. Можете спросить болельщиков «Галатасарая», — говорится в сообщении узбекского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Локомотив» — «Порту» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 22:00 мск.

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