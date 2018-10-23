Фанаты ЦСКА пострадали в метро Рима: подробности

Источник: twitter.com

Что случилось

В римском метро за час до начала матча «Рома» — ЦСКА на станции Repubblica в центре города сломался эскалатор. Лента на спуск была переполнена людьми. Она сорвалась и резко ускорилась. В результате при падении вниз пострадали не меньше двух десятков человек, среди них — болельщики ЦСКА.

Станция была закрыта. На месте работают медики и оперативники. По данным издания La Repubblica, одна из версий — организованные фанаты армейского клуба скандировали кричалки и активно прыгали на ленте, из-за чего и произошла поломка.

Как это было

Видео инцидента опубликовал Твиттер фанатов ЦСКА RBWorldorg. Из-за нецензурных выкриков на записи привести оригинал не представляется возможным.

Как пострадали люди

По предварительным данным, летальных исходов нет — и это главное. У пострадавших — порезы, ушибы, перелома.

Фанаты ЦСКА в римском метро после поломки эскалатора | Источник: twitter.com

Сколько пострадавших

По данным Il Messaggero и La Repubblica, пострадали 20 человек. Представитель посольства Российской Федерации в Италии позже назвал другую цифру: пострадавших — 30. 5 человек получили серьезные повреждения, их состояние оценивается как тяжелое. Людей госпитализировали. По данным La Repubblica, один из фанатов серьезно повредил ногу. У него частично ампутирована ступня.

На месте работают медики.

Эскалатор после инцидента | Источник: twitter.com

Посольство — об инциденте в римском метро: «Звоните завтра»

Представитель посольства Российской Федерации в Италии отказались комментировать «СЭ» инцидент в римском метро.

— У меня нет никакой информации, — заявил представитель посольства, который отказался представиться. — Звоните завтра в рабочее время.