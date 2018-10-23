Немецкая «Бавария» обыграла греческий АЕК в матче Лиги чемпионов

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Мячи забили Хави Мартинес (61-я минута) и Роберт Левандовский (63).

«Бавария» с семью очками возглавила группу Е, второе место занимает голландский «Аякс» (4 очка после двух игр), третье — португальская «Бенфика» (3 очка после двух игр), четвертое — АЕК (0).

В группе Н швейцарский «Янг Бойз» дома сыграл вничью с испанской «Валенсией» (1:1), в заявку которой из-за травмы не вошел российский полузащитник Денис Черышев.