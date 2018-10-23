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21:57 (мск), источник: ТАСС

Немецкая «Бавария» обыграла греческий АЕК в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 23 октября. Греческий АЕК проиграл немецкой «Баварии» со счетом 0:2 в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Мячи забили Хави Мартинес (61-я минута) и Роберт Левандовский (63).

«Бавария» с семью очками возглавила группу Е, второе место занимает голландский «Аякс» (4 очка после двух игр), третье — португальская «Бенфика» (3 очка после двух игр), четвертое — АЕК (0).

В группе Н швейцарский «Янг Бойз» дома сыграл вничью с испанской «Валенсией» (1:1), в заявку которой из-за травмы не вошел российский полузащитник Денис Черышев.

«Валенсия» занимает третье место в группе с 2 очками, «Янг Бойз» (1) — четвертое. Позднее во вторник встретятся лидеры группы английский «Манчестер Юнайтед» (4) и итальянский «Ювентус» (6).

АЕК 0:2
Первый тайм: 0:0
Бавария
23.10.2018, 19:55 Зрители: 61221 Групповой турнир: Группа E OAKA Spiros Louis
Главные тренеры
Маринос Узунидис Нико Ковач
Голы
8 Хави Мартинес 61′
9 Роберт Левандовски (Рафинья) 63′
Составы
Василиос Баркас 1
Михалис Бакакис 2
Василиос Лампропулос 5
Дмитрий Чигринский 19
Никлас Хулт 23
Андре Симоэш 8
Анастасиос Бакасетас 14
Эсекиэль Понсе 22
76′ Петрос Манталос (к) 20
Алеф 95
84′ Константинос Галанопулос 25
Родригу Галу 12
64′ Виктор Клонаридис 17
Лукас Бойе 31
1 Мануэль Нойер (к)
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
13 Рафинья
32 Джошуа Киммих
6 Тиагу Алькантара
8 Хави Мартинес
10 Арьен Роббен
11 Хамес Родригес 62′
18 Леон Горецка
22 Серж Гнабри 75′
25 Томас Мюллер
9 Роберт Левандовски 84′
2 Сандро Вагнер
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 7
1 Угловые 10
10 Фолы 7
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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