Фанаты ЦСКА пострадали в драке в Риме, один из них получил удар ножом
В Риме произошли столкновения между болельщиками «Ромы» и ЦСКА перед матчем команд в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 23 октября.
В Риме произошли столкновения между болельщиками «Ромы» и ЦСКА перед матчем команд в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 23 октября.
Как сообщает ANSA, один из инцидентов произошёл рядом со стадионом «Олимпико», на котором пройдёт игра. В ходе драки один из российских фанатов получил удар ножом, ещё двое были избиты. Сотрудники полиции были вынуждены разгонять хулиганов водой.
По итогам другого инцидента, который также произошёл недалеко от стадиона, на площади Манчини, двое фанатов ЦСКА и один фанат «Ромы» были арестованы и сейчас находятся в полиции.
Ранее стало известно об аварии на эскалаторе в римском метро, в котором серьёзно пострадали болельщики ЦСКА.