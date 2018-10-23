Фанаты ЦСКА пострадали в драке в Риме, один из них получил удар ножом

Как сообщает ANSA, один из инцидентов произошёл рядом со стадионом «Олимпико», на котором пройдёт игра. В ходе драки один из российских фанатов получил удар ножом, ещё двое были избиты. Сотрудники полиции были вынуждены разгонять хулиганов водой.



По итогам другого инцидента, который также произошёл недалеко от стадиона, на площади Манчини, двое фанатов ЦСКА и один фанат «Ромы» были арестованы и сейчас находятся в полиции.