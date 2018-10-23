РФС готов помочь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА
МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) готов оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) готов оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в
Во вторник 30 человек, в числе которых болельщики ЦСКА, пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро возле стадиона Олимпийский, где российский клуб проводит гостевую встречу третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с местной «Ромой». Семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным итальянского издания Il Messaggero, один из армейских болельщиков в результате происшествия лишился ноги.
«РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, готовы оказать помощь пострадавшим», — сообщили в
Ранее в