РФС готов помочь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА

Во вторник 30 человек, в числе которых болельщики ЦСКА, пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро возле стадиона Олимпийский, где российский клуб проводит гостевую встречу третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с местной «Ромой». Семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным итальянского издания Il Messaggero, один из армейских болельщиков в результате происшествия лишился ноги.