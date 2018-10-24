«Это был Апокалипсис»: очевидец инцидента в римском метро рассказал о случившемся

Ранее сообщалось, что из-за поломки эскалатора пострадали около 30 человек, не менее пяти из которых — серьезно. Большинство из них — граждане России. Они ехали на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

— Я просто стал свидетелем сцены из Апокалипсиса, — сказал очевидец. — Один из эскалаторов передо мной начал ускоряться настолько быстро, будто он сошел с ума. Сверху я не видел пострадавших, но было понятно, что внизу кто-то падает. Работникам метро понадобилось не менее двух минут, чтобы понять, что происходит. Интересно, почему нет аварийной лестницы, только эскалаторы? 15-метровый эскалатор не может сходить с ума. Что происходит в этом городе?