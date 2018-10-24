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00:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это был Апокалипсис»: очевидец инцидента в римском метро рассказал о случившемся

Итальянское издание La Reppublica опубликовала слова очевидца инцидента в римском метро.

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Ранее сообщалось, что из-за поломки эскалатора пострадали около 30 человек, не менее пяти из которых — серьезно. Большинство из них — граждане России. Они ехали на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

— Я просто стал свидетелем сцены из Апокалипсиса, — сказал очевидец. — Один из эскалаторов передо мной начал ускоряться настолько быстро, будто он сошел с ума. Сверху я не видел пострадавших, но было понятно, что внизу кто-то падает. Работникам метро понадобилось не менее двух минут, чтобы понять, что происходит. Интересно, почему нет аварийной лестницы, только эскалаторы? 15-метровый эскалатор не может сходить с ума. Что происходит в этом городе?

Рома 3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
23.10.2018, 22:00 Зрители: 46005 Групповой турнир: Группа G Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Виктор Гончаренко
Голы
30′ Эдин Джеко (Ло. Пеллегрини, С. Эль-Шаарави) 9
43′ Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави, Д. Де Росси) 9
50′ Дженгиз Юндер (Э. Джеко, Д. Де Росси) 17
Составы
Робин Ольсен 1
Алессандро Флоренци 24
Давиде Сантон 18
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Стефан Эль-Шаарави 92
Эдин Джеко 9
Стивен Н`Зонзи 42
73′ Дженгиз Юндер 17
Александр Коларов 11
68′ Лоренцо Пеллегрини 7
Бриан Кристанте 4
81′ Даниэле Де Росси (к) 16
Патрик Шик 14
1 Илья Помазун
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин (к) 72′
77 Ильзат Ахметов
8 Никола Влашич
17 Арнор Сигурдссон 88′
3 Никита Чернов 57′
10 Алан Дзагоев
98 Иван Обляков 57′
80 Хетаг Хосонов
9 Федор Чалов 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 13
13 Удары в створ 4
5 Угловые 10
6 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Атанасиос Тзилос (Греция)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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