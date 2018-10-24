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00:06 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА потерпели разгромное поражение от «Ромы» в Лиге чемпионов

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Рома» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:0 в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Мячи забили Эдин Джеко (30-я и 43-я минута) и Дженгиз Ундер (50).

Армейцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Ранее они в гостях сыграли вничью с чешской «Викторией» (2:2) и дома обыграли испанский «Реал» (1:0).

В другом матче группы G во вторник испанский «Реал» дома обыграл чешскую «Викторию» со счетом 2:1. В турнирной таблице «Реал» (6 очков) занимает первое место, «Рома» (6) — второе, ЦСКА (4) — третье, «Виктория» (1) — четвертое.

В следующем туре ЦСКА 7 ноября примет в Москве «Рому», «Реал» на выезде сыграет с «Викторией».

Рома 3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
23.10.2018, 22:00 Зрители: 46005 Групповой турнир: Группа G Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Виктор Гончаренко
Голы
30′ Эдин Джеко (Ло. Пеллегрини, С. Эль-Шаарави) 9
43′ Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави, Д. Де Росси) 9
50′ Дженгиз Юндер (Э. Джеко, Д. Де Росси) 17
Составы
Робин Ольсен 1
Алессандро Флоренци 24
Давиде Сантон 18
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Стефан Эль-Шаарави 92
Эдин Джеко 9
Стивен Н`Зонзи 42
73′ Дженгиз Юндер 17
Александр Коларов 11
68′ Лоренцо Пеллегрини 7
Бриан Кристанте 4
81′ Даниэле Де Росси (к) 16
Патрик Шик 14
1 Илья Помазун
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин (к) 72′
77 Ильзат Ахметов
8 Никола Влашич
17 Арнор Сигурдссон 88′
3 Никита Чернов 57′
10 Алан Дзагоев
98 Иван Обляков 57′
80 Хетаг Хосонов
9 Федор Чалов 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 13
13 Удары в створ 4
5 Угловые 10
6 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Атанасиос Тзилос (Греция)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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