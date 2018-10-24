Футболисты ЦСКА потерпели разгромное поражение от «Ромы» в Лиге чемпионов
РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Рома» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:0 в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Рома» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:0 в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Мячи забили Эдин Джеко (30-я и 43-я минута) и Дженгиз Ундер (50).
Армейцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Ранее они в гостях сыграли вничью с чешской «Викторией» (2:2) и дома обыграли испанский «Реал» (1:0).
В другом матче группы G во вторник испанский «Реал» дома обыграл чешскую «Викторию» со счетом 2:1. В турнирной таблице «Реал» (6 очков) занимает первое место, «Рома» (6) — второе, ЦСКА (4) — третье, «Виктория» (1) — четвертое.
В следующем туре ЦСКА 7 ноября примет в Москве «Рому», «Реал» на выезде сыграет с «Викторией».
|Эусебио Ди Франческо
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|13
|13
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)
|Боковой судья
|Поликронис Костарас (Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис (Греция)
|За воротами
|Анастасиос Папапетру (Греция)
|За воротами
|Атанасиос Тзилос (Греция)