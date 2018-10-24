Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

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Мяч забил Пауло Дибала (17-я минута).

«Ювентус» одержал третью победу подряд и с 9 очками продолжает лидировать в группе Н. Манкунианский клуб (4 очка) занимает второе место. Далее следуют испанская «Валенсия» (2) и швейцарский «Янг Бойз» (1).

В матче группы F украинский «Шахтер» дома проиграл английскому «Манчестер Сити» со счетом 0:3, немецкий «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с французским «Лионом» — 3:3. По итогам трех игр лидирует «Манчестер Сити» (6 очков), следом расположились «Лион» (5), «Хоффенхайм» (2) и «Шахтер» (2).