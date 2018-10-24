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00:24 (мск), источник: ТАСС

Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 0:1 в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Мяч забил Пауло Дибала (17-я минута).

«Ювентус» одержал третью победу подряд и с 9 очками продолжает лидировать в группе Н. Манкунианский клуб (4 очка) занимает второе место. Далее следуют испанская «Валенсия» (2) и швейцарский «Янг Бойз» (1).

В матче группы F украинский «Шахтер» дома проиграл английскому «Манчестер Сити» со счетом 0:3, немецкий «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с французским «Лионом» — 3:3. По итогам трех игр лидирует «Манчестер Сити» (6 очков), следом расположились «Лион» (5), «Хоффенхайм» (2) и «Шахтер» (2).

В группе Е голландский «Аякс» дома победил португальскую «Бенфику» (1:0) за счет гола на 93-й минуте. В турнирной таблице первое место занимает «Аякс» (7 очков), далее идут немецкая «Бавария» (7), «Бенфика» (3) и греческий АЕК (0).

Манчестер Юнайтед 0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
23.10.2018, 22:00 Зрители: 73946 Групповой турнир: Группа H Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Массимилиано Аллегри
Голы
10 Пауло Дибала (Х. Куадрадо) 17′
Составы
Давид де Хеа 1
77′ Эшли Янг (к) 18
Люк Шоу 23
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Хуан Мануэль Мата 8
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
Маркус Рэшфорд 10
Антони Марсьяль 11
23 Войчех Щенсны
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини (к) 83′
19 Леонардо Бонуччи
5 Миралем Пьянич
14 Блез Матюиди 59′
30 Родриго Бентанкур
7 Криштиану Роналду
20 Жоау Канселу 87′
11 Дуглас Коста
16 Хуан Куадрадо 81′
15 Андреа Барцальи
10 Пауло Дибала 78′
33 Федерико Бернардески
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
16 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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