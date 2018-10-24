Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 0:1 в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 0:1 в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Мяч забил Пауло Дибала (17-я минута).
«Ювентус» одержал третью победу подряд и с 9 очками продолжает лидировать в группе Н. Манкунианский клуб (4 очка) занимает второе место. Далее следуют испанская «Валенсия» (2) и швейцарский «Янг Бойз» (1).
В матче группы F украинский «Шахтер» дома проиграл английскому «Манчестер Сити» со счетом 0:3, немецкий «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с французским «Лионом» — 3:3. По итогам трех игр лидирует «Манчестер Сити» (6 очков), следом расположились «Лион» (5), «Хоффенхайм» (2) и «Шахтер» (2).
В группе Е голландский «Аякс» дома победил португальскую «Бенфику» (1:0) за счет гола на 93-й минуте. В турнирной таблице первое место занимает «Аякс» (7 очков), далее идут немецкая «Бавария» (7), «Бенфика» (3) и греческий АЕК (0).
|Манчестер Юнайтед
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Ювентус
|Жозе Моуринью
|Массимилиано Аллегри
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)