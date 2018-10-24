«Локомотив» постарается исправить турнирное положение в группе ЛЧ во встрече с «Порту»

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Локомотив» — «Порту» пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало — 22:00 мск, обслужит игру бригада арбитров во главе с 39-летним шотландцем Бобби Мэдденом. Железнодорожники занимают последнее место в группе D после поражений от вице-чемпиона Германии «Шальке» со счетом 0:1 и турецкого «Галатасарая» (0:3). Португальцы находятся на первом месте, обыграв «Галатасарай» (1:0) и сыграв вничью с «Шальке» (1:1).

«Локомотив» в своем последнем матче в Москве обыграл в чемпионате страны «Ростов» (2:1), мячи забили Антон Миранчук и Соломон Кверквелия. Одержав третью победу подряд, москвичи поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от петербургского «Зенита» — лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) — до семи очков.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 24.10.2018, 22:00 Локомотив - Порту -

В матче против «Порту» железнодорожникам не смогут помочь нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Коломейцев. Под большим вопросом остается участие форварда Джефферсона Фарфана, а также защитников Мацея Рыбуся и Ведрана Чорлуки. На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Юрий Семин подчеркнул, что тренерский штаб еще не определился со стартовым составом на завтрашний матч. «По составу еще не определились, не знаем, кто сможет сыграть, а кто — нет, есть травмированные, есть близкие к восстановлению футболисты, поэтому завтра все решим», — сказал тренер.

Семин, отмечая важность предстоящей встречи, подчеркнул, что команда прекрасно осознает турнирное положение и будет отталкиваться от своей игры в матче против «Порту». «Футбол иногда зависит не только от твоей команды, но и от соперника. Мы отталкиваемся от своей игры, прекрасно осознаем, что победа дает нам шанс на положительный исход в дальнейшей борьбе. Будем усиливать позиции атакующей группы», — сказал Семин.

Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук отметил, что главная задача его команды в предстоящем матче — набрать первые три очка в текущем еврокубковом розыгрыше.

Мы пока не забивали в Лиге чемпионов, и это никому не нравится. Будем выходить на игру против «Порту» с настроем забрать три очка, с задачей показать свой футбол и начать свой путь в Лиге чемпионов.

Португальские старожилы

Португальский клуб является настоящим старожилом главного клубного европейского турнира. Команда неизменно выходит в групповой раунд соревнований, исключением стал сезон-2010/11. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» вышел в плей-офф турнира со второго места в группе, но в 1/8 финала был разгромлен будущим финалистом «Ливерпулем» со счетом 0:5 по сумме двух матчей.

Лучшим результатом команды за всю историю выступления в Лиге чемпионов стала победа в сезоне-2003/04. Именно тот розыгрыш являлся последним для железнодорожников перед 14-летним перерывом. Тогда «Порту», который возглавлял Жозе Моуринью, в финале обыграл «Монако» — соперника «Локомотива» по 1/8 финала — со счетом 3:0, а один из мячей на свой счет записал россиянин Дмитрий Аленичев.

После семи туров «Порту», возглавляемый с 2017 года 43-летним специалистом Жозе Консейсау, занимает третье место в чемпионате Португалии, набрав 15 очков и отставая от лидера турнира «Бенфики» на два очка. На пресс-конференции Консейсау подчеркнул, что его команда постарается использовать слабые стороны «Локомотива», чтобы добиться успеха.

«Я слышал слова Семина о том, что для соперника матч носит решающий характер. Если говорить о “Порту”, то для нас ничего не меняется. Постараемся в завтрашнем матче использовать слабые стороны “Локомотива” и проявить свои сильные», — сказал тренер.

Также португальский специалист подчеркнул, что не обращает внимания на тот факт, что «Порту» традиционно удачно играет против российских клубов.