«Локомотив» постарается исправить турнирное положение в группе ЛЧ во встрече с «Порту»

Матч «Локомотив» — «Порту» пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало — 22:00 мск, обслужит игру бригада арбитров во главе с 39-летним шотландцем Бобби Мэдденом. Железнодорожники занимают последнее место в группе D после поражений от вице-чемпиона Германии «Шальке» со счетом 0:1 и турецкого «Галатасарая» (0:3). Португальцы находятся на первом месте, обыграв «Галатасарай» (1:0) и сыграв вничью с «Шальке» (1:1).
«Локомотив» в своем последнем матче в Москве обыграл в чемпионате страны «Ростов» (2:1), мячи забили Антон Миранчук и Соломон Кверквелия. Одержав третью победу подряд, москвичи поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, сократив отставание от петербургского «Зенита» — лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) — до семи очков.
В матче против «Порту» железнодорожникам не смогут помочь нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Коломейцев. Под большим вопросом остается участие форварда Джефферсона Фарфана, а также защитников Мацея Рыбуся и Ведрана Чорлуки. На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Юрий Семин подчеркнул, что тренерский штаб еще не определился со стартовым составом на завтрашний матч. «По составу еще не определились, не знаем, кто сможет сыграть, а кто — нет, есть травмированные, есть близкие к восстановлению футболисты, поэтому завтра все решим», — сказал тренер.
Семин, отмечая важность предстоящей встречи, подчеркнул, что команда прекрасно осознает турнирное положение и будет отталкиваться от своей игры в матче против «Порту». «Футбол иногда зависит не только от твоей команды, но и от соперника. Мы отталкиваемся от своей игры, прекрасно осознаем, что победа дает нам шанс на положительный исход в дальнейшей борьбе. Будем усиливать позиции атакующей группы», — сказал Семин.
Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук отметил, что главная задача его команды в предстоящем матче — набрать первые три очка в текущем еврокубковом розыгрыше.
Мы пока не забивали в Лиге чемпионов, и это никому не нравится. Будем выходить на игру против «Порту» с настроем забрать три очка, с задачей показать свой футбол и начать свой путь в Лиге чемпионов.
Португальские старожилы
Португальский клуб является настоящим старожилом главного клубного европейского турнира. Команда неизменно выходит в групповой раунд соревнований, исключением стал сезон-2010/11. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» вышел в плей-офф турнира со второго места в группе, но в 1/8 финала был разгромлен будущим финалистом «Ливерпулем» со счетом 0:5 по сумме двух матчей.
Лучшим результатом команды за всю историю выступления в Лиге чемпионов стала победа в сезоне-2003/04. Именно тот розыгрыш являлся последним для железнодорожников перед 14-летним перерывом. Тогда «Порту», который возглавлял Жозе Моуринью, в финале обыграл «Монако» — соперника «Локомотива» по 1/8 финала — со счетом 3:0, а один из мячей на свой счет записал россиянин Дмитрий Аленичев.
После семи туров «Порту», возглавляемый с 2017 года 43-летним специалистом Жозе Консейсау, занимает третье место в чемпионате Португалии, набрав 15 очков и отставая от лидера турнира «Бенфики» на два очка. На пресс-конференции Консейсау подчеркнул, что его команда постарается использовать слабые стороны «Локомотива», чтобы добиться успеха.
«Я слышал слова Семина о том, что для соперника матч носит решающий характер. Если говорить о “Порту”, то для нас ничего не меняется. Постараемся в завтрашнем матче использовать слабые стороны “Локомотива” и проявить свои сильные», — сказал тренер.
Также португальский специалист подчеркнул, что не обращает внимания на тот факт, что «Порту» традиционно удачно играет против российских клубов.
Не очень обращаю внимание на статистику. Да, мы успешнее играем в главном еврокубковом турнире, но матч против «Локомотива» будет сложным на все 100%, мы настраиваемся только на победу и три очка, а все остальное неважно.