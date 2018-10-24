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02:00 (мск), источник: Р-Спорт

В Италии установили личности всех пострадавших перед матчем «Рома» — ЦСКА

РИМ, 24 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Установлены личности всех пострадавших при обрушении эскалатора в метро Рима перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местной «Ромой» и московским ЦСКА, среди них есть также граждане Украины, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Италии.

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В результате обрушения эскалатора на станции римского метро «Репубблика» получили травмы и были госпитализированы 19 россиян, двое отказались от госпитализации, заявила ранее посольству РФ в Италии местная служба Гражданской обороны. Кроме того, дипмиссия сообщила, что двух россиян прооперировали.

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«Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, прибывшие в две римские больницы, куда были доставлены раненые, также выяснили, что среди них есть граждане Украины», — сказал представитель посольства.

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Посольство РФ в Италии открыло горячую линию в связи с инцидентом. Всю информацию можно получить по телефону: +393802652769.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером на станции римского метро «Репубблика» обрушился эскалатор. В этот момент там находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», который прошёл на Олимпийском стадионе итальянской столицы и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с инцидентом в столичном метро. Ведомственную проверку уже назначила городская служба транспорта. На месте ЧП побывала мэр столицы Вирджиния Раджи, которая от имени римлян выразила солидарность с пострадавшими россиянами и пообещала разобраться в причинах происшедшего. Раджи также сообщила, что, по словам очевидцев, ехавшие на эскалаторе прыгали на нем. Однако появившаяся в интернете видеозапись свидетельствует, что причиной аварии стало внезапное ускорение ехавшего вниз эскалатора.

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