В Италии установили личности всех пострадавших перед матчем «Рома» — ЦСКА

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В результате обрушения эскалатора на станции римского метро «Репубблика» получили травмы и были госпитализированы 19 россиян, двое отказались от госпитализации, заявила ранее посольству РФ в Италии местная служба Гражданской обороны. Кроме того, дипмиссия сообщила, что двух россиян прооперировали.

«Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, прибывшие в две римские больницы, куда были доставлены раненые, также выяснили, что среди них есть граждане Украины», — сказал представитель посольства.

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Посольство РФ в Италии открыло горячую линию в связи с инцидентом. Всю информацию можно получить по телефону: +393802652769.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером на станции римского метро «Репубблика» обрушился эскалатор. В этот момент там находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», который прошёл на Олимпийском стадионе итальянской столицы и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.