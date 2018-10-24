Италия снова стала второй в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Англию

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Италия набрала 68,297 балла, у англичан — 68,034 балла. В начале октября ситуация была иной — англичане обошли итальянцев благодаря победам «Челси» и «Арсенала» в Лиге Европы.

Столичный ЦСКА потерпел первое поражение в турнире, разгромно уступив «Роме» со счетом 0:3. У России, находящейся в таблице коэффициентов на шестом месте, осталось 47,049 балла. Португалия упустила шанс сократить отставание от России — «Бенфика» проиграла «Аяксу» (0:1). Португальцы по-прежнему имеют 41,632 балла. Шестое место дает право выставлять три клуба в Лиге чемпионов.

Первое место занимает Испания (90,140), четвертое — Германия (63,070), пятое — Франция (52,331).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 23.10.2018, 22:00 Рома 3 ЦСКА 0

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.