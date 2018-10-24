Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Армавир
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Факел
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Монако
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Еврокубки
23.10
Рома3
ЦСКА0
Футбол. Еврокубки
23.10
Реал2
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
23.10
Аякс1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
23.10
Хоффенхайм3
Лион3
Футбол. Еврокубки
23.10
Шахтер Д0
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
23.10
Манчестер Юнайтед0
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
23.10
АЕК0
Бавария2
Футбол. Еврокубки
23.10
Янг Бойз1
Валенсия1
Все события
Фоторепортажи
14400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
07:52 (мск), источник: ТАСС

Италия снова стала второй в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Англию

ТАСС, 24 октября. Италия благодаря победам «Ромы» и «Ювентуса» по итогам первого дня третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов снова обошла Англию в споре за второе место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россия по итогам дня баллов не набрала.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Италия набрала 68,297 балла, у англичан — 68,034 балла. В начале октября ситуация была иной — англичане обошли итальянцев благодаря победам «Челси» и «Арсенала» в Лиге Европы.

Столичный ЦСКА потерпел первое поражение в турнире, разгромно уступив «Роме» со счетом 0:3. У России, находящейся в таблице коэффициентов на шестом месте, осталось 47,049 балла. Португалия упустила шанс сократить отставание от России — «Бенфика» проиграла «Аяксу» (0:1). Португальцы по-прежнему имеют 41,632 балла. Шестое место дает право выставлять три клуба в Лиге чемпионов.

Первое место занимает Испания (90,140), четвертое — Германия (63,070), пятое — Франция (52,331).

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 23.10.2018, 22:00
Рома
3ЦСКА0

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора (видео)
«Реал» захотел вернуть Моуринью
«Локомотив» постарается исправить свое положение в группе ЛЧ
Болельщики «Спартака» потребовали отстранить Глушакова от основы
«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Георгиев совершил 36 сейвов
Очевидец инцидента в римском метро: Это был Апокалипсис
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь