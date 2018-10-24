ЦСКА проиграл «Роме» в ЛЧ после трагедии в метро с российскими болельщиками

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В последний раз команды встречались друг с другом также на групповой стадии Лиги чемпионов 17 сентября 2014 года, и тогда хозяева разгромили армейцев со счетом 5:1. Ту игру сопровождали масштабные беспорядки, которые происходили до и во время матча. Первое столкновение фанатов обеих команд завязалось недалеко от Олимпийского стадиона, после чего двух болельщиков ЦСКА отправили в больницу.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 23.10.2018, 22:00 Рома 3 ЦСКА 0

Уже во время игры фанаты гостей при попытке прорваться в соседний сектор подрались со стюардами, забросав болельщиков соперника файерами. Только с вводом на сектор ЦСКА отряда полицейского спецподразделения ситуация нормализовалась. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал российский клуб проведением трех домашних матчей в еврокубках без зрителей и двух выездных матчей с закрытыми гостевыми фан-секторами. Также ЦСКА был выписан штраф в €200 тыс.

О драках сообщалось и в минувший вечер — по данным местных СМИ, говорилось о столкновении на мосту через реку Тибр и задержании 15 болельщиков «Ромы». Также была информация о россиянине, получившем ножевое ранение у стадиона, но этот факт в посольстве РФ опровергли. Беда для болельщиков ЦСКА случилась на одной из станций римского метро, когда работавший на спуск эскалатор внезапно ускорился, в результате чего люди, среди которых были преимущественно болельщики армейцев, получили травмы.

«Нас было около 200 человек, ехавших на стадион. Мы зашли в метро, встали на эскалатор. В какой-то момент он начал очень быстро ехать, буквально под ногами побежал. Я был в первых рядах с друзьями, мы стали спотыкаться, но успели с него спрыгнуть», — рассказал ТАСС болельщик ЦСКА Анатолий, ставший одним из очевидцев событий.

Люди получили травмы из-за того, что их ноги оказались под лентой эскалатора, а также из-за обрушения его лестничных фрагментов. Позже представитель посольства РФ сообщил ТАСС, что в результате аварии пострадали около 30 человек, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Мы видели, что были и совсем “тяжелые” с травмами — у них ноги разъехались в разные стороны, когда ступня лежит отдельно от ноги. Все было в крови, я видел двух человек, у которых ступни вывернулись в обратную сторону», — вспомнил Анатолий.

Болельщикам было не до футбола

После инцидента станция метро «Репубблика», где произошла трагедия, была закрыта. Совсем скоро итальянские СМИ написали, что основной причиной поломки стало то, что российские болельщики прыгали по эскалатору. Очевидец Анатолий этот факт опроверг.

«Когда мы только заходили в метро, все было еще спокойно — мы даже песни не пели, не кричал никто. Все встали на эскалатор и просто поехали. Никто не ожидал, что такое произойдет, народ просто ехал, разговаривал между собой», — отметил он. Также СМИ сообщили о том, что одному из болельщиков в результате инцидента повредили ногу.

На самом матче ожидалось порядка 1,5 тыс. болельщиков российской команды. Но когда встреча уже шла, не все из них думали о самой игре. По словам Анатолия, некоторые болельщики ЦСКА решили выйти со стадиона, когда результат был очевиден, чтобы поехать в больницы, куда отвезли пострадавших. Однако стюарды их не выпускали, вероятно, вспоминая произошедшее четыре года назад.

«Мы говорили им [полицейским и стюардам], что никто не хочет драться, у каждого кто-то там пострадал, люди просто хотят к своим доехать до больницы, а никого не выпускали. Все хотели разъехаться по больницам к своим друзьям, половине из них операции ночью будут делать», — вспомнил болельщик ЦСКА.

Уже во время матча в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что организация готова помочь пострадавшим фанатам армейцев. РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством. Был дан и горячий номер посольства РФ в Риме — +393802652769.

Предложило пострадавшим обратиться в официальный фан-клуб болельщиков команды и руководство клуба, приведя номер телефона и электронную почту организации.

С заявлением также выступила «Рома». «Руководство итальянского клуба “Рома” готово оказать любую помощь и содействие болельщикам ЦСКА, пострадавшим в результате аварии эскалатора в римском метро», — сообщили ТАСС в пресс- службе итальянской команды.

Партнеры похвалили Помазуна

Что касается игры, то можно было отметить футбол гостей в первые 30 минут — подопечные Виктора Гончаренко не уступали «Роме». Два лучших игрока ЦСКА на данный момент — Никола Влашич и Федор Чалов — нанесли неплохие удары. Но потом защитники армейцев перестали успевать за оппонентами, что вылилось в два мяча, забитые Эдином Джеко в течение заключительных 15 минут первого тайма. В обоих случаях оборона ЦСКА не смогла прервать острые передачи с флангов.

Третий мяч «Рома» забила в начале второго тайма, уверенно доведя игру до победы. Ворота у ЦСКА вместо дисквалифицированного капитана команды Игоря Акинфеева защищал Илья Помазун, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов. «Впечатления незабываемые, был небольшой мандраж, но после первого момента он прошел. Партнеры после матча меня похвалили, они сказали, что неплохо смотрелся», — сказал Помазун после игры в эфире «Матч ТВ».

Армейцам не хватало в атаке Алана Дзагоева, который, как потом отметил Гончаренко, физически не готов еще действовать с первых минут. «Он [Дзагоев] был готов к игре. Однако мы должны следовать определенной ротации, опираясь на физическое состояние футболиста», — сказал тренер.

Специалист также заявил, что у него нет большого разочарования от поражения. «Для нашей молодой команды это важный опыт. “Рома” играла хорошо, мы играли тоже неплохо, продемонстрировали хорошую физическую и психологическую форму», — подчеркнул Гончаренко.

Полузащитник армейцев Арнор Сигурдссона признался, что команда узнала о случившемся с фанатами ЦСКА в метро уже после игры. «Я слышал, что произошло. Надеюсь, что все будут в порядке. Узнали об этом только после окончания матча», — сказал Сигурдссон.