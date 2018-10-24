Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов

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Встреча группы H, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса». Единственный гол на 17-й минуте забил Пауло Дибала.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа H, 23.10.2018, 22:00 Манчестер Юнайтед 0 Ювентус 1

Форвард туринцев Криштиану Роналду в третий раз встречался в очном противостоянии со своим бывшим клубом в Лиге чемпионов, но только на этот раз он не смог забить «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, португалец впервые не забил «красным дьяволам» после ухода из клуба в июле 2009 года. В статусе игрока «Реала» он забил по голу в ворота «Юнайтед» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов-2012/13 (1:1, 2:1).

При этом Роналду продлил беспроигрышную серию против «МЮ», которая теперь составляет три встречи.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле за 112 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов. В десяти матчах за туринцев он забил пять голов и отдал пять результативных передач.