Восемь пострадавших в римском метро россиян выписаны из больницы

Во вторник 30 человек, в числе которых присутствовали болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, пострадали в результате инцидента на станции римского метро у стадиона Олимпийский, где московский клуб провел гостевую встречу третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с местной «Ромой» (0:3).
«Общее количество пострадавших россиян в римском метро — 16 человек. По предварительным данным, восемь из них уже выписаны из больницы», — сообщили в посольстве.
Ранее руководство итальянской «Ромы» сообщило ТАСС о готовности оказать содействие и помощь пострадавшим.