Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Армавир
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Факел
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Монако
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
23.10
Рома3
ЦСКА0
Футбол. Еврокубки
23.10
Реал2
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
23.10
Аякс1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
23.10
Хоффенхайм3
Лион3
Футбол. Еврокубки
23.10
Шахтер Д0
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
23.10
Манчестер Юнайтед0
Ювентус1
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
10:48 (мск), источник: ТАСС

Восемь пострадавших в римском метро россиян выписаны из больницы

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Восемь из 16 пострадавших россиян во время инцидента в римском метро выписаны из больницы. Об этом ТАСС по телефону сообщили в посольстве РФ в Италии.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Во вторник 30 человек, в числе которых присутствовали болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, пострадали в результате инцидента на станции римского метро у стадиона Олимпийский, где московский клуб провел гостевую встречу третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с местной «Ромой» (0:3).

«Общее количество пострадавших россиян в римском метро — 16 человек. По предварительным данным, восемь из них уже выписаны из больницы», — сообщили в посольстве.

Ранее руководство итальянской «Ромы» сообщило ТАСС о готовности оказать содействие и помощь пострадавшим.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора (видео)
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов
«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Георгиев совершил 36 сейвов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь