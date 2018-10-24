Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск0
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Армавир
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Факел
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Монако
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Шальке-04
Все события
Фоторепортажи
18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
10:55 (мск), источник: ТАСС

Глушаков и Ещенко не вошли в заявку «Спартака» на матч Лиги Европы с «Рейнджерс»

ТАСС, 24 октября. Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетят с московским футбольным клубом «Спартак» на гостевой матч группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера 18 сентября отстранил Глушакова и Ещенко. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры, содержавшее в том числе фразу «Наше счастье — не Каррера».

Читайте также
Каррера поблагодарил футболистов и болельщиков «Спартака» за поддержку

В понедельник Каррера покинул пост главного тренера московской команды. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом было принято советом директоров «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Позднее вице-президент клуба Наиль Измайлов сообщил, что Глушаков и Ещенко полетят в Шотландию вместе с командой. Однако Рианчо принял решение не включать указанных футболистов, а также Джано Ананидзе и Александра Самедова в заявку на игру с «Рейнджерс». Игроки продолжат тренировки на базе «Спартака» в Тарасовке.

Полностью заявка «Спартака» на матч с шотландцами выглядит следующим образом: вратари — Александр Максименко и Артем Ребров; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов; полузащитники — Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни; нападающий — Зе Луиш.

Матч «Рейнджерс» — «Спартак» пройдет 25 октября в Глазго, начало — 22:00 мск.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Макгрегору посоветовали заткнуться и начать торговать спиртным
«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Георгиев совершил 36 сейвов
Восемь пострадавших в римском метро россиян выписаны из больницы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь