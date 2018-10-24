Глушаков и Ещенко не вошли в заявку «Спартака» на матч Лиги Европы с «Рейнджерс»

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера 18 сентября отстранил Глушакова и Ещенко. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры, содержавшее в том числе фразу «Наше счастье — не Каррера».

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В понедельник Каррера покинул пост главного тренера московской команды. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом было принято советом директоров «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Позднее вице-президент клуба Наиль Измайлов сообщил, что Глушаков и Ещенко полетят в Шотландию вместе с командой. Однако Рианчо принял решение не включать указанных футболистов, а также Джано Ананидзе и Александра Самедова в заявку на игру с «Рейнджерс». Игроки продолжат тренировки на базе «Спартака» в Тарасовке.

Полностью заявка «Спартака» на матч с шотландцами выглядит следующим образом: вратари — Александр Максименко и Артем Ребров; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов; полузащитники — Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни; нападающий — Зе Луиш.