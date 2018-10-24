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18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Трое болельщиков ЦСКА находятся в тяжёлом состоянии после инцидента в метро Рима

Дмитрий Гурин, пресс-секретарь посольства России в Италии, рассказал о ситуации с пострадавшими болельщиками ЦСКА в римском метро.

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Ранее стало известно, что перед матчем «Рома» — ЦСКА эскалатор на одной из центральных станций римского метро, на котором в тот момент находились болельщики «армейцев», вышел из строя. В результате некоторые из них получили тяжёлые травмы. Всего в аварии пострадало около 30 человек.

«По состоянию на 8 утра за медицинской помощью обратилось 16 граждан России. Из них восемь человек остаются под наблюдением врачей. Трое из этих восьми находятся в тяжёлом состоянии. Что касается человека, по которому встал вопрос о хирургическом вмешательстве из-за травм ноги, то сейчас ему оказана вся необходимая первая помощь. Он находится под наблюдением врачей», — сказал Гурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Пострадавших российских болельщиков прооперировали в Риме
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
Рома 3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
23.10.2018, 22:00 Зрители: 46005 Групповой турнир: Группа G Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Виктор Гончаренко
Голы
30′ Эдин Джеко (Ло. Пеллегрини, С. Эль-Шаарави) 9
43′ Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер) 9
50′ Дженгиз Юндер (Э. Джеко, А. Флоренци) 17
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Алессандро Флоренци 24
Давиде Сантон 18
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Стефан Эль-Шаарави 92
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73′ Дженгиз Юндер 17
Александр Коларов 11
68′ Лоренцо Пеллегрини 7
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81′ Даниэле Де Росси (к) 16
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23 Хердур Магнуссон
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2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин (к) 72′
77 Ильзат Ахметов
8 Никола Влашич
17 Арнор Сигурдссон 88′
3 Никита Чернов 57′
10 Алан Дзагоев
98 Иван Обляков 57′
80 Хетаг Хосонов
9 Федор Чалов 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 13
13 Удары в створ 4
5 Угловые 10
6 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Атанасиос Тзилос (Греция)
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