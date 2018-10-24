Трое болельщиков ЦСКА находятся в тяжёлом состоянии после инцидента в метро Рима

Ранее стало известно, что перед матчем «Рома» — ЦСКА эскалатор на одной из центральных станций римского метро, на котором в тот момент находились болельщики «армейцев», вышел из строя. В результате некоторые из них получили тяжёлые травмы . Всего в аварии пострадало около 30 человек.

«По состоянию на 8 утра за медицинской помощью обратилось 16 граждан России. Из них восемь человек остаются под наблюдением врачей. Трое из этих восьми находятся в тяжёлом состоянии. Что касается человека, по которому встал вопрос о хирургическом вмешательстве из-за травм ноги, то сейчас ему оказана вся необходимая первая помощь. Он находится под наблюдением врачей», — сказал Гурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.