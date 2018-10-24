Сохраним лидерство? Превью к матчу Лиги Европы «Яблонец» — «Астана»

Казахстанский клуб подходит к данному поединку в статусе лидера квартета К, имея в активе четыре балла. Чешская команда с отставанием в три очка идет на последнем месте.

При этом ни одну из команд нельзя назвать фаворитом встречи, хотя на стороне чешских футболистов будут родные трибуны. И потом, они умеют вытаскивать матчи за счет морально-волевых качеств, как это было в домашней игре с киевским «Динамо». Как известно, «Яблонец» уступал 0:2, но впоследствии свел матч к боевой ничьей 2:2.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 25.10.2018, 22:00 Яблонец - Астана -

С другой стороны, казахстанский чемпион в последних шести еврокубковых играх в гостях потерпел одно поражение при двух победах и трех ничьих, что свидетельствует об определенном классе и состоятельности подопечных Григория Бабаяна.

Кроме того, «Астана» имеет положительный опыт игр с чешскими командами. Так, на групповом этапе Лиги Европы-2017/2018 она сыграла вничью со «Славией» 1:1, а на выезде победила ее 1:0 и вышла в 1/16 финала, оставив за бортом турнира пражский клуб.

В свою очередь «Яблонец» никогда не соперничал с представителями из Казахстана. При этом команда Петра Рада впервые выступает на групповом этапе еврокубков.

До этого «Яблонец» четыре раза безуспешно пытался пробиться в основную сетку Лиги Европы. В сезонах 2010/2011 и 2011/2012 чешские игроки выбывали в третьем отборочном раунде, проиграв кипрскому АПОЭЛу и голландскому АЗ. А

в сезонах 2013/2014 и 2015/2016 уступали в раунде плей-офф амстердамскому «Аяксу» и испанскому «Бетису» соответственно.

В текущем национальном чемпионате «Яблонец» с 22 очками идет на пятом месте из 16. Прежде клуб никогда не становился чемпионом страны, только вице-чемпионом-2009/2010, а также бронзовым призером в сезонах 1995/1996, 1996/1997, 2010/2011, 2014/2015, 2017/2018.

«Астана» за четыре тура (с учетом перенесенного) до завершения казахстанской премьер-лиги лидирует с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя «Кайрата» и близка к своему пятому чемпионству подряд.

В клубном рейтинге УЕФА «Астана» занимает 60-е место, «Яблонец» — 203-е.

Игру обслужит австрийская бригада судей во главе с Робертом Шергенхофером, который работал на матче отборочного турнира ЧМ-2018 Черногория — Казахстан (5:0). В этой игре он вынес четыре предупреждения, три из них казахстанским футболистам.