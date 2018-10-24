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13:26 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ отправились в Лондон на матч Лиги Европы с «Челси»

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня отправились в Лондон на матч группового этапа Лиги Европы с английским «Челси», сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

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Главный тренер чемпионов Беларуси Алексей Бага включил в выездной состав 21 футболиста:

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа L, 25.10.2018, 22:00
Челси
-БАТЭ-

вратари — Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.

защитники — Захар Волков, Максим Володько, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;.

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.

нападающие — Лувага Кизито, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Встреча 3-го тура соревнований команд группы L пройдет на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» 25 октября, начало в 22.00 по белорусскому времени.

Турнирное положение двух туров: «Челси» — 6 очков, ПАОК (Греция) — 3, БАТЭ — 3, «Види» (Венгрия) — 0.

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