Футболисты БАТЭ отправились в Лондон на матч Лиги Европы с «Челси»
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня отправились в Лондон на матч группового этапа Лиги Европы с английским «Челси», сообщили БЕЛТА в
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня отправились в Лондон на матч группового этапа Лиги Европы с английским «Челси», сообщили БЕЛТА в
Главный тренер чемпионов Беларуси Алексей Бага включил в выездной состав 21 футболиста:
вратари — Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.
защитники — Захар Волков, Максим Володько, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;.
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.
нападающие — Лувага Кизито, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Встреча 3-го тура соревнований команд группы L пройдет на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» 25 октября, начало в 22.00 по белорусскому времени.
Турнирное положение двух туров: «Челси» — 6 очков, ПАОК (Греция) — 3, БАТЭ — 3, «Види» (Венгрия) — 0.