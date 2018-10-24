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13:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минск претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Беларусь во второй раз претендует на право проведения в Минске на обновленном стадионе Динамо матча за Суперкубок УЕФА, сообщили в Белорусской федерации футбола. Речь идет о Суперкубке УЕФА 2021 года.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ранее АБФФ уже участвовала в конкурсе на проведение в Минске Суперкубка УЕФА 2020. Также Минск претендовал на проведение матчей финальной стадии чемпионата Европы 2020. Обе попытки оказались неудачными.

Открытый после реконструкции 21 июня стадион Динамо в этом месяце получил четвертую — высшую категорию УЕФА. Кроме Динамо такую категорию имеет еще лишь один белорусский стадион — Борисов-Арена.

Конкурс по выбору стадиона, где пройдет Суперкубок УЕФА 2021 года, начался 28 сентября 2018 года. Выразить заинтересованность в проведении матча ассоциации могут до 26 октября этого года.
Заявки стран на проведение суперкубка УЕФА должны быть направлены в УЕФА до 15 февраля 2019 года. В мае-июне следующего года будет объявлен победитель.

Суперкубок УЕФА разыгрывают действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В следующем году Суперкубок УЕФА примет Стамбул, а в 2020 году — Порту.

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