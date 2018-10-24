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18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава МВД Италии: На эскалаторе были десятки псевдоболельщиков ЦСКА, которые творили бардак

Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал инцидент с обрушением эскалатора на станции римского метро «Репубблика», в результате которого пострадали 16 российских болельщиков, восемь к настоящему моменту выписаны.

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Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА (3:0).

— Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали, — сказал Сальвини в эфире радиостанции RTL.

Также он подчеркнул, что обслуживание некоторых станций в Риме не проводилось годами, отметив, что ожидал большего от городских властей.

Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что болельщики прыгали на эскалаторе. Однако, на видеозаписи, размещенной в соцсетях одним из свидетелей происшествия, видно, что пассажиры метро вели себя спокойно, когда эскалатор начал работать на повышенной скорости.

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30 человек, в том числе фанаты ЦСКА, пострадали при обрушении эскалатора
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23 октября© Ньюстюб
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