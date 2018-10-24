Глава МВД Италии: На эскалаторе были десятки псевдоболельщиков ЦСКА, которые творили бардак

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Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА (3:0).

— Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали, — сказал Сальвини в эфире радиостанции RTL.

Также он подчеркнул, что обслуживание некоторых станций в Риме не проводилось годами, отметив, что ожидал большего от городских властей.