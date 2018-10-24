Роналду встретился с Фергюсоном после матча «Ювентус» — «МЮ»

Источник: AP 2018

«Ювентус» во вторник победил «МЮ» со счетом 1:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов на домашнем стадионе «красных дьяволов» «Олд Траффорд». Фергюсон перенес инсульт и был госпитализирован 5 мая, после чего был прооперирован. В сентябре 76-летний шотландец впервые посетил матч «Юнайтед» после операции.

«Великий тренер и, прежде всего, замечательный человек. Ты многому научил меня как на поле, так и за его пределами. Рад видеть тебя в хорошей форме, босс», — написал Роналду на своей странице в Twitter, сопроводив запись совместной фотографией.