Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-20
Луч0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Армавир
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Ротор
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Факел
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Монако
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Шальке-04
Все события
Фоторепортажи
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
13:22 (мск), источник: Р-Спорт

Роналду встретился с Фергюсоном после матча «Ювентус» — «МЮ»

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду встретился с бывшим главным тренером английского «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном и отметил, что шотландец находится в хорошей форме.

Наверх
Источник: AP 2018

«Ювентус» во вторник победил «МЮ» со счетом 1:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов на домашнем стадионе «красных дьяволов» «Олд Траффорд». Фергюсон перенес инсульт и был госпитализирован 5 мая, после чего был прооперирован. В сентябре 76-летний шотландец впервые посетил матч «Юнайтед» после операции.

«Великий тренер и, прежде всего, замечательный человек. Ты многому научил меня как на поле, так и за его пределами. Рад видеть тебя в хорошей форме, босс», — написал Роналду на своей странице в Twitter, сопроводив запись совместной фотографией.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, португалец выступал за команду в 2003—2009 годах. В составе «МЮ» Роналду трижды выиграл чемпионат Англии, в 2008 году помог команде победить в Лиге чемпионов.

Манчестер Юнайтед 0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
23.10.2018, 22:00 Зрители: 73946 Групповой турнир: Группа H Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Массимилиано Аллегри
Голы
10 Пауло Дибала (Х. Куадрадо) 17′
Составы
Давид де Хеа 1
77′ Эшли Янг (к) 18
Люк Шоу 23
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Хуан Мануэль Мата 8
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
Маркус Рэшфорд 10
Антони Марсьяль 11
23 Войчех Щенсны
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини (к) 83′
19 Леонардо Бонуччи
5 Миралем Пьянич
14 Блез Матюиди 59′
30 Родриго Бентанкур
7 Криштиану Роналду
20 Жоау Канселу 87′
11 Дуглас Коста
16 Хуан Куадрадо 81′
15 Андреа Барцальи
10 Пауло Дибала 78′
33 Федерико Бернардески
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
16 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Подруга Кокорина рассказала,почему футболисты подрались с водителем
Очевидцы рассказали, что делали россияне на эскалаторе в Риме
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Макгрегору посоветовали заткнуться и начать торговать спиртным
«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Георгиев совершил 36 сейвов
Восемь пострадавших в римском метро россиян выписаны из больницы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь