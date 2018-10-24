ЦСКА выступил с официальным заявлением по инциденту в римском метро
Московский ЦСКА на своём сайте опубликовал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро.
Московский ЦСКА на своём сайте опубликовал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро.
«Вчера перед матчем с «Ромой» на одной из станций римского метро произошёл несчастный случай
Необходимо отметить, что оперативно отреагировали на ситуацию представители нашего Посольства в Риме и РФС и они в данный момент также делают всё от них зависящее, чтобы оказать необходимую помощь людям. Также, по нашей информации, медики и полиция Рима, вопреки противоречивым заявлениям, не оставили наших граждан без внимания и поддержки.
Что касается различных официальных комментариев о причинах произошедшего, в том числе слов о псевдоболельщиках, которые прыгали на эскалаторе, то мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов.
В римском метро были наши преданные болельщики и соотечественники, и главное сейчас — их здоровье и возвращение на родину. А почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — должны выяснить правоохранительные органы Рима, — говорится в заявлении
Ранее сообщалось, что всего в аварии в римском метро пострадало около 30 человек.