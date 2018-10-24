ЦСКА выступил с официальным заявлением по инциденту в римском метро

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«Вчера перед матчем с «Ромой» на одной из станций римского метро произошёл несчастный случай из-за поломки эскалатора. Пострадали люди, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. Наша основная задача сейчас — оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее. Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми, кто пострадал в этом инциденте. В том числе, как уже сообщалось ранее, открыта горячая линия фан-клуба, связаться с которым можно по телефону 8−495−540−38−88 или по электронной почте fanclub@pfc-cska.com.

Необходимо отметить, что оперативно отреагировали на ситуацию представители нашего Посольства в Риме и РФС и они в данный момент также делают всё от них зависящее, чтобы оказать необходимую помощь людям. Также, по нашей информации, медики и полиция Рима, вопреки противоречивым заявлениям, не оставили наших граждан без внимания и поддержки.

Что касается различных официальных комментариев о причинах произошедшего, в том числе слов о псевдоболельщиках, которые прыгали на эскалаторе, то мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов. ЦСКА

В римском метро были наши преданные болельщики и соотечественники, и главное сейчас — их здоровье и возвращение на родину. А почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — должны выяснить правоохранительные органы Рима, — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.