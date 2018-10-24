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10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
18:37 (мск), источник: Р-Спорт

Клуб болельщиков ЦСКА: фанаты команды не прыгали на эскалаторе в Риме

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА не прыгали и не танцевали на эскалаторе на станции метро «Репубблика» в Риме перед его поломкой, сообщается на сайте клуба болельщиков армейской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник вечером на станции «Репубблика» вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом «Рома». В результате инцидента 16 россиян получили травмы и были госпитализированы, восемь к настоящему моменту уже выписаны.

«В адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия. Со слов свидетелей никаких “танцев, прыжков и бардака” на эскалаторе не было. В свою очередь, мы публикуем еще одну видеозапись, на которой отчетливо видно, что ехавшие на эскалаторе болельщики ЦСКА не прыгали и не танцевали, а спокойно спускались вниз», — говорится в сообщении.

Прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом в столичном метро. Ведомственную проверку назначила городская служба транспорта. На месте ЧП во вторник вечером побывала мэр столицы Вирджиния Раджи, которая пообещала детально разобраться в причинах происшедшего. В ЦСКА заявили, что причину поломки эскалатора должны выяснить правоохранительные органы столицы Италии.

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