Клуб болельщиков ЦСКА: фанаты команды не прыгали на эскалаторе в Риме

Источник: РИА "Новости"

Во вторник вечером на станции «Репубблика» вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом «Рома». В результате инцидента 16 россиян получили травмы и были госпитализированы, восемь к настоящему моменту уже выписаны.

«В адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия. Со слов свидетелей никаких “танцев, прыжков и бардака” на эскалаторе не было. В свою очередь, мы публикуем еще одну видеозапись, на которой отчетливо видно, что ехавшие на эскалаторе болельщики ЦСКА не прыгали и не танцевали, а спокойно спускались вниз», — говорится в сообщении.