Стивен Джеррард — о «Спартаке», Глушакове и лайках в соцсетях

Источник: Reuters

— Опять та же история, что и перед «Рапидом»: ваш соперник увольняет тренера. Как вы к этому относитесь в контексте предстоящего матча? — вопрос Джеррарду.

— В этих ситуациях есть разница. Тренер «Рапида» пришел со стороны, тренер «Спартака» в клубе достаточно давно. Но это не повлияет на подготовку «Рейнджерс» к игре, наш план остается в силе. Мы будем с уверенностью идти вперед, но при этом понимая, что мы играем с большой и сильной командой.

— Насколько сложной, по вашим ожиданиям, будет игра?

— Мы хотели бы показать хорошую игру. Будем стараться играть агрессивно и снова зажечь нашу публику. Если бы я оказался на месте тренера соперника, в своем первом матче на новом посту приехать на «Айброкс» с его фантастической поддержкой болельщиков — это очень сложно.

Мы понимаем, что «Спартак» — более опытная команда, чем «Рапид» («Рейнджерс» 4 октября обыграл венский клуб со счетом 3:1. — Прим. «СЭ»). Она привыкла играть в России на достаточно недружелюбных стадионах. У нее есть индивидуально сильные игроки. Очень взволнован и с удовольствием жду этого матча. Постараемся показать схожую игру с той, что мы продемонстрировали против «Рапида».

Стивен Джеррард | Источник: Reuters

— И у «Спартак», и у «Рейнджерс» есть проблемы с играми на выезде. Повлияет ли это на завтрашнюю встречу?

— Возможно. Но наша концентрация — не на «Спартаке», а на нас самих. Надеюсь, мы достигнем того же уровня, что в матче с «Хэмилтоном» (4:1 в пользу «Рейнджерс». — Прим. «СЭ»), и у нас дома. Смена их тренера не будет нас обманывать. Готовимся к тяжелой игре и верим в силу нашей команды.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 25.10.2018, 22:00 Рейнджерс - Спартак -

— «Спартак» в нынешнем сезоне редко играл одним составом. Насколько сложно его предсказать при анализе игры соперника? И кто самый опасный игрок в составе «Спартака», на ваш взгляд?

— Очень сложно анализировать состав «Спартака» с большим количеством замен в составе, это верно. Тем не менее есть костяк из индивидуально сильных мастеров. Мы знаем, например, как здорово умеет бить штрафные Фернанду с 35−40 метров, как сильно на острие действует Зе Луиш. Очень хороший форвард и Луиз Адриану, который не сумеет сыграть, и это для нас бонус. Повторяю: «Спартак» — сильная команда. Но мы больше сконцентрированы на собственной игре.

— Месяц назад в «Спартаке» произошел большой скандал: капитан команды Денис Глушаков поставил лайк под постом в соцсетях с критикой главного тренера Массимо Карреры и был сослан в молодежный состав, где пребывал вплоть до отставки Карреры. Как поступили бы вы, если бы игрок поступил так по отношению к вам? — вопрос спецкора «СЭ» Джеррарду.

— Моя дверь всегда открыта для игроков, я готов выслушать критику и готов ее принять, если она конструктивна. С другой стороны, соцсети — не лучшее место, чтобы выступать с критикой своего босса, будь то футбол или любое другое занятие. Это не самое удачное решение. Надо проявлять уважение к своему боссу, и тогда отдача с его стороны будет более позитивной.