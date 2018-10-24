Рианчо объяснил, почему оставил Глушакова и Ещенко в Москве

Глушаков и Ещенко не полетели вместе с командой на выездную игру групповой стадии Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».
«Ещенко и Глушаков — игроки “Спартака”, они работают в этом клубе, у них контракты и они наши игроки. Если есть два игрока, которым клуб платит зарплату, их нужно использовать, чтобы они играли. Глушаков, Ещенко, Адриано, Роша и еще ряд игроков остались на базе, будут тренироваться. Мы приняли это решение, потому что в понедельник игра с “Рубином”, будет ротация. Ещенко и Глушаков только вернулись в основу, им нужно время, чтобы вновь адаптироваться и набрать игровой ритм. Им нужны эти три дня, чтобы провести хорошие тренировки», — заявил Рианчо журналистам.
Решением бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в сентябре Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. После отставки итальянца, о которой было объявлено в понедельник, оба игрока вернулись в основной состав.
Встреча группы G «Рейнджерс» — «Спартак» пройдет в четверг, начало игры — в 22:00 мск. После двух туров шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав четыре очка, «красно-белые» идут на последнем месте (1 очко).