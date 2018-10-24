«Астана» вышла во второй раунд Юношеской лиги УЕФА
Футболисты «Астаны» вышли во второй раунд Юношеской лиги УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» вышли во второй раунд Юношеской лиги УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором матче первого раунда соревнований столичный клуб на выезде обыграл албанскую «Влазнию» со счетом 4:0.
В первом мачте в Казахстане «Астана» обыграла «Влазнию» со счетом 3:1 и в итоге прошла дальше по сумме двух встреч.
Во втором раунде Юношеской лиги УЕФА «Астана» сыграет с «Динамо» из Загреба (Хорватия). Матчи этой стадии турнира пройдут 7 и 28 ноября.
Отметим, что «Астана» идет по Пути чемпионов, где будут определены восемь участников