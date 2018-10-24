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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вышла во второй раунд Юношеской лиги УЕФА

Футболисты «Астаны» вышли во второй раунд Юношеской лиги УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Фото с сайта ФК "Астана"

Во втором матче первого раунда соревнований столичный клуб на выезде обыграл албанскую «Влазнию» со счетом 4:0. Хет-триком отметился Султан Сагнаев (61-я и 78-я минуты, а также пенальти на 89-й), еще один гол на счету Жанторе Жумадилова (37-я минута). С подробной статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

В первом мачте в Казахстане «Астана» обыграла «Влазнию» со счетом 3:1 и в итоге прошла дальше по сумме двух встреч.

Во втором раунде Юношеской лиги УЕФА «Астана» сыграет с «Динамо» из Загреба (Хорватия). Матчи этой стадии турнира пройдут 7 и 28 ноября.

Отметим, что «Астана» идет по Пути чемпионов, где будут определены восемь участников плей-офф.

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