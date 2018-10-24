Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д2
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Барселона1
Интер0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСЖ1
Наполи2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-22
Луч2
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
19«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ
22:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» — «Интер»: стали известны стартовые составы

«Барселона» и «Интер» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх

С первых минут встречу начнут форвард каталонского клуба Луис Суарес и нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди.

Состав «Барселоны»: Тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур — Рафинья, Суарес, Коутинью.

Состав «Интера»: Ханданович — Асамоа, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио — Брозович, Весино, Перишич, Валеро, Кандрева — Икарди.

Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
Массимо Каррера не против продолжить работу в России
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Усэйна Болта
Хабиб Нурмагомедов заработал за бой с Макгрегором $5-6 млн
Голкипер «Бордо»: К счастью, за «Зенит» не сыграет Кокорин
«Локомотив» принимает «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
Фанаты «Спартака» готовы сдать абонементы из-за отставки тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь