«Барселона» — «Интер»: стали известны стартовые составы
«Барселона» и «Интер» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Барселона» и «Интер» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
С первых минут встречу начнут форвард каталонского клуба Луис Суарес и нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди.
Состав «Барселоны»: Тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур — Рафинья, Суарес, Коутинью.
Состав «Интера»: Ханданович — Асамоа, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио — Брозович, Весино, Перишич, Валеро, Кандрева — Икарди.