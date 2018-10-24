Футболисты «Локомотива» приехали на матч с «Порту» на поезде МЦК за 55 минут до игры

Источник: Агентство «Москва»

Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, команда прибыла на матч лишь за 55 минут до стартового свистка, добравшись на домашнюю арену на поезде Московского центрального кольца (МЦК) до станции «Локомотив».

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о настроении в команде, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил: «Нормально».

В конце ноября 2015 года футболисты «Локомотива» добирались до своего стадиона на матч Лиги Европы с португальским «Спортингом» на метро. В конце октября 2006 года игроки «Спартака» из-за пробок добирались на метро на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Во вторник автобусы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» попали в пробку перед игрой команд в рамках Лиги чемпионов в Манчестере. Ранее из-за опоздания английским клубом на матч второго тура турнира с «Валенсией» Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал «Манчестер Юнайтед», та игра началась на пять минут позже.