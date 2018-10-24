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21:56 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» приехали на матч с «Порту» на поезде МЦК за 55 минут до игры

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» прибыли на матч Лиги чемпионов с португальским «Порту» на «РЖД-Арену». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: Агентство «Москва»

Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, команда прибыла на матч лишь за 55 минут до стартового свистка, добравшись на домашнюю арену на поезде Московского центрального кольца (МЦК) до станции «Локомотив».

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о настроении в команде, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил: «Нормально».

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце ноября 2015 года футболисты «Локомотива» добирались до своего стадиона на матч Лиги Европы с португальским «Спортингом» на метро. В конце октября 2006 года игроки «Спартака» из-за пробок добирались на метро на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Во вторник автобусы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» попали в пробку перед игрой команд в рамках Лиги чемпионов в Манчестере. Ранее из-за опоздания английским клубом на матч второго тура турнира с «Валенсией» Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал «Манчестер Юнайтед», та игра началась на пять минут позже.

Матч «Локомотив» — «Порту» начнется в 22:00 мск.

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