Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д2
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Барселона1
Интер0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСЖ1
Наполи2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-22
Луч2
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
19«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ
22:07 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» вышли во 2-й круг юниорской Лиги УЕФА

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» пробились во второй раунд розыгрыша юниорской Лиги УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в гостевом поединке с венгерским «Халадашем» минчане уступали по ходу встречи 0:2, но в итоге сумели добиться ничьей 3:3 и прошли в следующий раунд. В первой игре белорусский клуб обыграл венгерских сверстников на своем поле со счетом 1:0.

Следующим соперником «Минска» будет греческий ПАОК, дважды победивший кипрский АЕЛ — 2:1 (в гостях) и 2:0 (дома).

Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У певицы МакSим новый имидж
Певица Глюкоза была госпитализирована
Массимо Каррера не против продолжить работу в России
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Усэйна Болта
Хабиб Нурмагомедов заработал за бой с Макгрегором $5-6 млн
Голкипер «Бордо»: К счастью, за «Зенит» не сыграет Кокорин
«Локомотив» принимает «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
Фанаты «Спартака» готовы сдать абонементы из-за отставки тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь