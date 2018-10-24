Футболисты «Минска» вышли во 2-й круг юниорской Лиги УЕФА
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» пробились во второй раунд розыгрыша юниорской Лиги УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» пробились во второй раунд розыгрыша юниорской Лиги УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом поединке с венгерским «Халадашем» минчане уступали по ходу встречи 0:2, но в итоге сумели добиться ничьей 3:3 и прошли в следующий раунд. В первой игре белорусский клуб обыграл венгерских сверстников на своем поле со счетом 1:0.
Следующим соперником «Минска» будет греческий ПАОК, дважды победивший кипрский АЕЛ — 2:1 (в гостях) и 2:0 (дома).