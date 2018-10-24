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22:42 (мск), источник: ТАСС

«Монако» сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге чемпионов, Головин отметился голевой передачей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2018

В составе «Монако» забитым мячом отметился Мусса Силла (31-я минута), у «Брюгге» забил Уэсли Мораес (39).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч, на 31-й минуте встречи отдал голевую передачу на Силлу, выкатив мяч на пустые ворота.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа B, 24.10.2018, 19:55
ПСВ
2Тоттенхэм Хотспур2

Россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Из-за травмы лодыжки российский полузащитник пропустил начало сезона. 22-летний россиянин провел девятый матч за клуб, записав на свой счет две передачи.

«Монако» продлил безвыигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах. «Монако» и «Брюгге» набрали первые очки в Лиге чемпионов и занимают третье и четвертое места в группе А соответственно. Позднее в другом матче квартета сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико», набравшие по шесть очков.

В группе В английский «Тоттенхэм» на последних минутах упустил победу в гостевом матче с голландским ПСВ — 2:2. На 79-й минуте встречи красную карточку получил французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис. Команды набрали первые очки в Лиге чемпионов и делят третье место. Позднее в среду сыграют лидеры группы испанская «Барселона» и итальянский «Интер», обе команды имеют по шесть очков после двух матчей.

Брюгге 1:1
Первый тайм: 1:1
Монако
24.10.2018, 19:55 Зрители: 23957 Групповой турнир: Группа A Jan Breydelstadion
Главные тренеры
Иван Леко Тьерри Анри
Голы
39′ Мораес Феррейра Уэсли (Х. Ванакен) 7
34 Мусса Силла (А. Головин) 31′
Составы
Карло Летица 1
Бенуа Пулен 5
Стефано Денсвил 24
Брандон Мехеле 44
Ханс Ванакен 20
Руд Вормер (к) 25
85′ Мораес Феррейра Уэсли 7
64′ Марвелос Накамба 18
83′ Тибо Влитинк 19
Клинтон Мата 77
89′ 90′ Эммануэл Деннис 42
Крепин Диатта 11
79′ Каве Резаеи 10
Лоис Опенда 80
40 Лоик Бадиашиле
24 Андреа Раджи (к)
5 Жемерсон 57′
25 Камиль Глик
15 Юссеф Аит Беннассер
20 Насер Шадли
8 Юри Тилеманс 90+2′
34 Мусса Силла
17 Александр Головин
19 Джибриль Сидибе 64′ 43′
39 Беньямин Хенрикс
10 Стеван Йоветич 12′
36 Софьян Диоп 73′
4 Жан-Эд Аолу
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
3 Угловые 2
13 Фолы 8
6 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
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