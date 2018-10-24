«Монако» сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге чемпионов, Головин отметился голевой передачей

В составе «Монако» забитым мячом отметился Мусса Силла (31-я минута), у «Брюгге» забил Уэсли Мораес (39).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч, на 31-й минуте встречи отдал голевую передачу на Силлу, выкатив мяч на пустые ворота.
Россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Из-за травмы лодыжки российский полузащитник пропустил начало сезона. 22-летний россиянин провел девятый матч за клуб, записав на свой счет две передачи.
«Монако» продлил безвыигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах. «Монако» и «Брюгге» набрали первые очки в Лиге чемпионов и занимают третье и четвертое места в группе А соответственно. Позднее в другом матче квартета сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико», набравшие по шесть очков.
В группе В английский «Тоттенхэм» на последних минутах упустил победу в гостевом матче с голландским ПСВ — 2:2. На 79-й минуте встречи красную карточку получил французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис. Команды набрали первые очки в Лиге чемпионов и делят третье место. Позднее в среду сыграют лидеры группы испанская «Барселона» и итальянский «Интер», обе команды имеют по шесть очков после двух матчей.