«Монако» сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге чемпионов, Головин отметился голевой передачей

Источник: AFP 2018

В составе «Монако» забитым мячом отметился Мусса Силла (31-я минута), у «Брюгге» забил Уэсли Мораес (39).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч, на 31-й минуте встречи отдал голевую передачу на Силлу, выкатив мяч на пустые ворота.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа B, 24.10.2018, 19:55 ПСВ 2 Тоттенхэм Хотспур 2

Россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Из-за травмы лодыжки российский полузащитник пропустил начало сезона. 22-летний россиянин провел девятый матч за клуб, записав на свой счет две передачи.

«Монако» продлил безвыигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах. «Монако» и «Брюгге» набрали первые очки в Лиге чемпионов и занимают третье и четвертое места в группе А соответственно. Позднее в другом матче квартета сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико», набравшие по шесть очков.