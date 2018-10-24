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24 октября, источник: Чемпионат.com

Голкипер «Бордо»: К счастью для нас, за «Зенит» не сыграет Кокорин

Голкипер «Бордо» Бенуа Костиль в преддверии гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» выразил мнение, что для его команды является хорошим знаком тот факт, что нападающий питерцев Александр Кокорин не сможет принять участие во встрече.

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Источник: AFP 2018

«Учитывая результат наших предыдущих матчей в Лиге Европы, мы рассчитываем увезти победу. Мы прекрасно знаем, что нас ожидает завтра, и постараемся добыть положительный результат. В играх со «Славией» и «Копенгагеном» мы заслуживали большего. Но сейчас у нас хороший настрой, мы уверены в наших защитниках. Таков, собственно, наш план на игру.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 25.10.2018, 19:55
Зенит
-Бордо-

«Зенит» является фаворитом нашей группы. Эта команда обладает богатым опытом выступления в турнире. Посмотрите на инфраструктуру, стадион, здесь всё на высшем уровне. Если ваш вопрос заключается в том, самый ли опасный соперник — «Зенит», то мой ответ — да, самый опасный.

Знаю ли я кого-либо из атаки «Зенита»? Прежде всего, это самый рослый игрок группы нападения Артём Дзюба. Хорошо знаем его возможности по чемпионату мира. Думаю, мне придётся сталкиваться с ним в игре наиболее часто. Выделю также Паредеса. К счастью для нас, не сыграет Кокорин, — цитирует Костиля официальный сайт «Зенита».

18 октября главное следственное управление МВД России по г. Москве предъявило обвинения в побоях и хулиганстве Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. 11 октября решением Тверского суда Москвы футболисты были заключены под стражу до 8 декабря.

Матч «Зенит» — «Бордо» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 25 октября. Встреча начнётся в 19:55 по московскому времени.

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