Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
24.10
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
24.10
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Спартак-22
Луч2
Футбол. Первый дивизион
24.10
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
00:08 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» потерпели третье поражение в ЛЧ подряд, уступив «Порту»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» проиграл португальскому «Порту» со счетом 1:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев гол на счету Антона Миранчука (38-я минута), у гостей отличились Мусса Марега (26-я, с пенальти), Эктор Эррера (35) и Хесус Корона (47).

На 10-й минуте матча португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш не реализовал удар с 11-метровой отметки, который отразил голкипер «Порту» Икер Касильяс. На 76-й минуте защитник хозяев Соломон Кверквелия получил красную карточку, он автоматически пропустит следующую игру.

«Локомотив» стал последней командой, которая открыла счет голам в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Для железнодорожников и «Порту» эта очная игра стала первой в рамках еврокубков.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов, ранее команда уступила турецкому «Галатасараю» (0:3 в гостях) и немецкому «Шальке» (0:1 дома). Российская команда замыкает турнирную таблицу группы D, но сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. «Порту» возглавил турнирную таблицу с семью очками. Второе место занимает «Шальке» (5 очков), который в среду сыграл вничью с «Галатасараем» (4 очка) со счетом 0:0.

В следующем туре «Порту» 6 ноября дома примет «Локомотив», «Галатасарай» в этот же день на своем поле сыграет с «Шальке».

Локомотив 1:3
Первый тайм: 1:2
Порту
24.10.2018, 22:00 Зрители: 16034 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Консейсау Сержиу
Голы
38′ Антон Миранчук (Ал. Миранчук) 60
11 Мусса Марега 26′
16 Эктор Эррера (Х.М. Корона) 35′
17 Хесус Корона (Я. Брахими) 47′
Нереализованные пенальти
10′ М. Фернандеш 4
Составы
Маринату Гильерме 1
84′ Владислав Игнатьев 20
Бенедикт Хеведес 5
Гжегож Крыховяк 7
76′ Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 60
50′ Дмитрий Баринов 36
Игорь Денисов (к) 27
66′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
25′ 81′ Эдер 24
Михаил Лысов 84
1 Икер Касильяс
2 Макси Перейра
13 Алекс Теллес
3 Эдер Милитан
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
16 Эктор Эррера (к)
22 Данилу Перейра
11 Мусса Марега
10 Торрес Муньос Оливер 83′ 28′
24 Рихедли Базур
17 Хесус Корона 69′ 59′
21 Андре Перейра
8 Ясин Брахими 82′
20 Лопес Альварес Адриан
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
3 Угловые 2
14 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Алан Малванни (Шотландия)
За воротами Ален Мюр (Шотландия)
За воротами Давид Битон (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
«Зенит» постарается укрепить лидерство в ЛЕ в матче с «Бордо»
Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Усэйна Болта
Первый матч 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет в Казани
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь