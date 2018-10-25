Футболисты «Локомотива» потерпели третье поражение в ЛЧ подряд, уступив «Порту»

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В составе хозяев гол на счету Антона Миранчука (38-я минута), у гостей отличились Мусса Марега (26-я, с пенальти), Эктор Эррера (35) и Хесус Корона (47).

На 10-й минуте матча португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш не реализовал удар с 11-метровой отметки, который отразил голкипер «Порту» Икер Касильяс. На 76-й минуте защитник хозяев Соломон Кверквелия получил красную карточку, он автоматически пропустит следующую игру.

«Локомотив» стал последней командой, которая открыла счет голам в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Для железнодорожников и «Порту» эта очная игра стала первой в рамках еврокубков.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов, ранее команда уступила турецкому «Галатасараю» (0:3 в гостях) и немецкому «Шальке» (0:1 дома). Российская команда замыкает турнирную таблицу группы D, но сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. «Порту» возглавил турнирную таблицу с семью очками. Второе место занимает «Шальке» (5 очков), который в среду сыграл вничью с «Галатасараем» (4 очка) со счетом 0:0.