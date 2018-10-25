Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
24.10
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
24.10
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Спартак-22
Луч2
Футбол. Первый дивизион
24.10
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
00:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» обыграла «Интер» в матче группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Испанская «Барселона» нанесла поражение итальянскому «Интеру» в домашнем матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча группы B, прошедшая в среду в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы в матче забили Рафинья (на 32-й минуте) и Жорди Альба (83).

После трех туров «Барселона» лидирует в квартете B с 9 очками, «Интер» с 6 баллами идет вторым.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила мадридский «Атлетико» — 4:0. Счет в матче на 38-й минуте открыл экс-полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель, дубль оформил Рафаэл Геррейру (73 и 89), еще один мяч забил Джейдон Санчо (83).

«Боруссия» выиграла три стартовых матча и возглавляет квартет A, опережая идущий вторым «Атлетико» на три очка.

Барселона 2:0
Первый тайм: 1:0
Интер
24.10.2018, 22:00 Зрители: 86290 Групповой турнир: Группа B Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Лучано Спаллетти
Голы
32′ Рафинья (Л. Суарес) 12
83′ Жорди Альба (И. Ракитич) 18
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс (к) 5
62′ Луис Суарес 9
78′ Артур 8
Артуро Видаль 22
72′ Рафинья 12
Нелсон Семеду 2
88′ Филиппе Коутинью 7
Мунир Эль-Хаддади 19
1 Самир Ханданович
33 Данило Д`Амброзио
18 Квадво Асамоа
23 Миранда
37 Милан Шкриньяр 74′
9 Мауро Икарди (к)
8 Матиас Весино
77 Марсело Брозович 73′
87 Антонио Кандрева 45′
16 Маттео Политано
44 Иван Перишич 77′
11 Кейта Бальде
20 Борха Валеро 63′
10 Лаутаро Мартинес 85′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 3
9 Угловые 3
11 Фолы 22
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Подруга Кокорина рассказала,почему футболисты подрались с водителем
Очевидцы рассказали, что делали россияне на эскалаторе в Риме
«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
«Зенит» постарается укрепить лидерство в ЛЕ в матче с «Бордо»
Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Усэйна Болта
Первый матч 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет в Казани
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь