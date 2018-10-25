«Барселона» обыграла «Интер» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Встреча группы B, прошедшая в среду в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы в матче забили Рафинья (на 32-й минуте) и Жорди Альба (83).

После трех туров «Барселона» лидирует в квартете B с 9 очками, «Интер» с 6 баллами идет вторым.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила мадридский «Атлетико» — 4:0. Счет в матче на 38-й минуте открыл экс-полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель, дубль оформил Рафаэл Геррейру (73 и 89), еще один мяч забил Джейдон Санчо (83).