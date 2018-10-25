«Ливерпуль» разгромил «Црвену Звезду», «ПСЖ» и «Наполи» сыграли вничью

Источник: AP 2018

Голами в составе английской команды отметились Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах, оформивший дубль в этой встрече. На 77-й минуте Мане не смог забить с пенальти в ворота «Црвены Звезды».

В параллельном матче встречались соперники «Ливерпуля» и «Наполи» по группе С — «Пари Сен-Жермен» и «Наполи». Матч прошёл на стадионе «Парк де Пренс» и завершился со счётом 2:2.

Авторами голов в составе «Наполи» стали Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Мариу Руй, который отметился забитым мячом в собственные ворота. В компенсированное время матча игрок «ПСЖ» Анхель Ди Мария сравнял счёт в этом матче.