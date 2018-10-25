Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
24.10
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
24.10
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Спартак-22
Луч2
Футбол. Первый дивизион
24.10
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» разгромил «Црвену Звезду», «ПСЖ» и «Наполи» сыграли вничью

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Црвену Звезду». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Наверх
Источник: AP 2018

Голами в составе английской команды отметились Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах, оформивший дубль в этой встрече. На 77-й минуте Мане не смог забить с пенальти в ворота «Црвены Звезды».

В параллельном матче встречались соперники «Ливерпуля» и «Наполи» по группе С — «Пари Сен-Жермен» и «Наполи». Матч прошёл на стадионе «Парк де Пренс» и завершился со счётом 2:2.

Авторами голов в составе «Наполи» стали Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Мариу Руй, который отметился забитым мячом в собственные ворота. В компенсированное время матча игрок «ПСЖ» Анхель Ди Мария сравнял счёт в этом матче.

Таким образом, «Ливерпуль» с 6 очками в активе возглавил турнирную таблицу группы С, «Наполи» (5) — на втором месте, «ПСЖ» (4) располагается на третьей строчке, а «Црвена Звезда» (1) занимает последнее место.

Ливерпуль 4:0
Первый тайм: 2:0
Црвена Звезда
24.10.2018, 22:00 Зрители: 53024 Групповой турнир: Группа C Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Владан Милоевич
Голы
20′ Роберту Фирмину (Э. Робертсон) 9
45′ Мохамед Салах (Дж. Шачири) 11
51′ Мохамед Салах 11
80′ Садио Мане (Д. Старридж) 10
Нереализованные пенальти
76′ С. Мане 10
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк (к) 4
Джо Гомез 12
Трент Александр-Арнолд 66
Фабинью 3
Джорджиньо Вайналдум 5
Роберту Фирмину 9
Садио Мане 10
82′ Эндрю Робертсон 26
Альберто Морено 18
73′ Мохамед Салах 11
Дэниэл Старридж 15
68′ Джердан Шачири 23
Адам Лаллана 20
82 Милан Борьян
5 Милош Дегенек
15 Срджан Бабич
30 Филип Стойкович (к) 50′
77 Марко Гобелич 88′
7 Ненад Крстичич 55′
14 Славолюб Срнич
99 Ричмонд Боаки
3 Бранко Йовичич 75′ 74′
20 Горан Чаушич
11 Лоренцо Эбесилио 65′
29 Душан Йованчич 86′
31 Эль-Фарду Бен Набуан 80′
21 Велько Симич
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 3
12 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
10 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Црвена Звезда
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новая русская звезда фигурного катания покорила США!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
«Зенит» постарается укрепить лидерство в ЛЕ в матче с «Бордо»
Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Усэйна Болта
Первый матч 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет в Казани
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь