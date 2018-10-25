«Зенит» постарается укрепить лидерство в группе ЛЕ в матче с «Бордо»

Матч «Зенит» — «Бордо» состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало — 19:55 мск, обслужит игру бригада арбитров во главе с 43-летним немцем Феликсом Брыхом. Ранее он трижды работал на матчах «Зенита» — против АПОЕЛа (0:0), «Милана» (2:3) и французского «Лиона» (2:0).
Российский клуб занимает второе место в группе С после гостевой ничьей с датским «Копенгагеном» (1:1) и домашней победы над пражской «Славией» (1:0). Французы находятся на последнем месте, проиграв «Славии» (0:1) и «Копенгагену» (1:2).
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 25.10.2018, 19:55Зенит-Бордо-
«Зенит» в своем последнем матче уступил в чемпионате страны «Динамо» (0:1), пропустив единственный гол на 75-й минуте встречи от нападающего Федора Черных. Потерпев второе поражение в сезоне, петербуржцы сохранили за собой первую строчку, подпустив ЦСКА и «Краснодар на расстояние в шесть очков.
Смольников не поможет «Зениту»
В матче против «Бордо» «Зениту» не сможет помочь защитник Игорь Смольников. Также под вопросом появление на поле полузащитников Александра Ерохина, Далера Кузяева и защитника Александра Анюкова.
«Что касается Ерохина и Кузяева, то проблемы есть. У нас еще день, я думаю, что они могут принять участие в игре. Будем с медицинским штабом решать, насколько правильным решением станет дать им возможность сыграть, чтобы не усугубить их повреждения», — отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Сергей Семак.
Специалист, делясь впечатлениями по поводу предстоящего матча, отметил, что, несмотря на последнее место французов в группе, «Зенит» ждет непростая игра.
Французский чемпионат достаточно сложный, много функциональной работы, и игроки достаточно качественные, сильные индивидуально. Что касается «Бордо», это команда, которая в текущем сезоне очень любит играть на контратаках, есть исполнители, их игроки достаточно быстрые, техничные, от них исходит много опасности, много остроты. И в обороне это неуступчивая команда — нас ждет очень тяжелый матч, но мы хотим победить, к этому и готовимся.
Французский середняк
Еще совсем недавно соперник «Зенита» представлял достаточно грозную силу и завоевывал призовые места чемпионата Франции. После прихода в местный футбол финансовых инвестиций из арабских стран клубу не удалось выдержать такой уровень конкуренции, и теперь «Бордо» носит не самый приятный титул середняка. В прошлом сезоне команда заняла лишь шестое место в национальном первенстве и после успешного прохождения квалификации второго по значимости клубного турнира Европы смогла пробиться в групповой этап.
В последние годы «Бордо» неудачно играет в еврокубках — лучшим результатом в Кубке УЕФА и Лиге Европы является выход в 1/8 финала в сезоне-2012/13. Тогда французы уступили по сумме двух игр португальской «Бенфике» с общим счетом 2:4. А в сезоне-2015/16 «Бордо» играл в одной группе с казанским «Рубином» — первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0, второй — вничью со счетом 2:2.
В чемпионате Франции по футболу «Бордо» занимает восьмое место с 14 очками после 10-го тура. Несмотря на то, что до конца турнира еще 28 матчей, отставание в 16 очков от лидирующего ПСЖ сократить будет практически невозможно. В предстоящем матче команде не смогут помочь нападающие Андреас Корнелиус, Ян Карамао, полузащитник Яссин Бернау и защитник Пабло.
Вратарь «Бордо» Бенуа Костиль на предматчевой конференции отметил, что его команде крайне важно заработать три очка в игре против «Зенита». «Бордо» находится в сложной ситуации, имея в своем активе ноль очков. В команде все прекрасно понимают, что завтра нас ждет непростой матч, но у нас есть огромное желание сыграть его хорошо и заработать важные три очка, — сказал Костиль.
Главный тренер «Бордо» Эрик Бедуэ отметил, что его команде нужно быть предельно внимательной в матче против петербуржцев.
Нужно быть внимательными и не позволять себе лишнего, когда играешь против «Зенита». Мы не должны были проигрывать «Копенгагену», учитывая какое количество моментов создали. Нам обязательно нужно сделать определенные выводы из того поражения, взять все самое лучшее из матча против датчан и показать качественный уровень игры.