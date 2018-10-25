«Зенит» постарается укрепить лидерство в группе ЛЕ в матче с «Бордо»

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Зенит» — «Бордо» состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало — 19:55 мск, обслужит игру бригада арбитров во главе с 43-летним немцем Феликсом Брыхом. Ранее он трижды работал на матчах «Зенита» — против АПОЕЛа (0:0), «Милана» (2:3) и французского «Лиона» (2:0).

Российский клуб занимает второе место в группе С после гостевой ничьей с датским «Копенгагеном» (1:1) и домашней победы над пражской «Славией» (1:0). Французы находятся на последнем месте, проиграв «Славии» (0:1) и «Копенгагену» (1:2).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 25.10.2018, 19:55 Зенит - Бордо -

«Зенит» в своем последнем матче уступил в чемпионате страны «Динамо» (0:1), пропустив единственный гол на 75-й минуте встречи от нападающего Федора Черных. Потерпев второе поражение в сезоне, петербуржцы сохранили за собой первую строчку, подпустив ЦСКА и «Краснодар на расстояние в шесть очков.

Смольников не поможет «Зениту»

В матче против «Бордо» «Зениту» не сможет помочь защитник Игорь Смольников. Также под вопросом появление на поле полузащитников Александра Ерохина, Далера Кузяева и защитника Александра Анюкова.

«Что касается Ерохина и Кузяева, то проблемы есть. У нас еще день, я думаю, что они могут принять участие в игре. Будем с медицинским штабом решать, насколько правильным решением станет дать им возможность сыграть, чтобы не усугубить их повреждения», — отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Сергей Семак.

Специалист, делясь впечатлениями по поводу предстоящего матча, отметил, что, несмотря на последнее место французов в группе, «Зенит» ждет непростая игра.

Французский чемпионат достаточно сложный, много функциональной работы, и игроки достаточно качественные, сильные индивидуально. Что касается «Бордо», это команда, которая в текущем сезоне очень любит играть на контратаках, есть исполнители, их игроки достаточно быстрые, техничные, от них исходит много опасности, много остроты. И в обороне это неуступчивая команда — нас ждет очень тяжелый матч, но мы хотим победить, к этому и готовимся.

Французский середняк

Еще совсем недавно соперник «Зенита» представлял достаточно грозную силу и завоевывал призовые места чемпионата Франции. После прихода в местный футбол финансовых инвестиций из арабских стран клубу не удалось выдержать такой уровень конкуренции, и теперь «Бордо» носит не самый приятный титул середняка. В прошлом сезоне команда заняла лишь шестое место в национальном первенстве и после успешного прохождения квалификации второго по значимости клубного турнира Европы смогла пробиться в групповой этап.

В последние годы «Бордо» неудачно играет в еврокубках — лучшим результатом в Кубке УЕФА и Лиге Европы является выход в 1/8 финала в сезоне-2012/13. Тогда французы уступили по сумме двух игр португальской «Бенфике» с общим счетом 2:4. А в сезоне-2015/16 «Бордо» играл в одной группе с казанским «Рубином» — первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0, второй — вничью со счетом 2:2.

В чемпионате Франции по футболу «Бордо» занимает восьмое место с 14 очками после 10-го тура. Несмотря на то, что до конца турнира еще 28 матчей, отставание в 16 очков от лидирующего ПСЖ сократить будет практически невозможно. В предстоящем матче команде не смогут помочь нападающие Андреас Корнелиус, Ян Карамао, полузащитник Яссин Бернау и защитник Пабло.

Вратарь «Бордо» Бенуа Костиль на предматчевой конференции отметил, что его команде крайне важно заработать три очка в игре против «Зенита». «Бордо» находится в сложной ситуации, имея в своем активе ноль очков. В команде все прекрасно понимают, что завтра нас ждет непростой матч, но у нас есть огромное желание сыграть его хорошо и заработать важные три очка, — сказал Костиль.

Главный тренер «Бордо» Эрик Бедуэ отметил, что его команде нужно быть предельно внимательной в матче против петербуржцев.