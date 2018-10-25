«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов: третье поражение Семина, теперь — от «Порту»
Удаление Кверквелии, гол Миранчука — 1:3 в Черкизово.
Удаление Кверквелии, гол Миранчука — 1:3 в Черкизово.
«Локомотив» чуть не опоздал на свой домашний матч в ЛЧ.
В старте «Локомотива» на третий матч в Лиге чемпионов оказалось в два раза больше португальцев, чем у «Порту». Эдер и Фернандеш против Данилу Перейра.
У «Локо» сейчас много проблем с составом
«Порту» — лучшая команда группы D, но «Локомотив» в первые 20 минут был намного опаснее. Главный момент не реализовал Фернандеш: пробил с пенальти в угол, но слабо. Икер Касильяс — главная звезда чемпионов Португалии — потащил. Кстати, Ману все еще конфликтует с клубом по поводу контракта и может покинуть «Локо» уже зимой.
Еще одним шансом не воспользовался Алексей Миранчук, как раз заработавший пенальти. Он не смог добить мяч в пустые ворота после хорошего паса от своего брата Антона. Три защитника «Порту» в подкате накрывали его удар.
А вот португальцы свой пенальти спокойно реализовали. Во время углового Эдер в борьбе
До перерыва «Локо» и «Порту» обменялись голами. Первыми забили португальцы — Эктор Эррера продавил защитников и классно пробил головой в угол. Через 3 минуты один гол отыграл Антон Миранчук с ассиста брата.
«Локомотив» стал последней из 32 команд, которая смогла забить свой первый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Последний раз «железнодорожники» забивали в главном турнире Европы 10 августа 2005 года. Самедов тогда открыл счет в игре квалификации ЛЧ с «Рапидом».
Сразу после перерыва «Локо» пропустил третий и почти лишился шансов отыграться. Хеведес на левом фланге упустил своего игрока Хесуса Корону, мексиканец пробил Гильерме насквозь.
Через 5 минут судьи из Шотландии отобрали у хозяев второй гол. Фернандеш здорово пробил в угол, Касильяс исполнил Кариуса и не зафиксировал мяч, который добил в ворота Эдер. Боковой арбитр свистнул офсайд, которого не было — это видно на повторе.
Усилить атаку «Локо» должен был Рифат Жемалетдинов, который заменил блекло игравшегося Фернандеша. Уходя с поля, португалец не пожал руку Семину. Похоже, будет скандал.
Последние 15 минут «Локомотив» провел еще и в меньшинстве. Соломон Кверквелия ошибся в очень простой ситуации, отпустил мяч далеко и двумя ногами врезался в соперника, который уже выходил один на один. Теперь грузин пропустит как минимум и выезд в Порту.
После трех туров Лиги чемпионов только у двух команд не ни одного очка — «Локомотив» и АЕК. Греки в группе играют с «Баварией», «Аяксом» и «Бенфикой», но все равно по статистике лучше нашей команды — забили два гола. Пока что действующий чемпион России — худший клуб розыгрыша, потерявший почти все надежды на евровесну.
|Юрий Семин
|Консейсау Сержиу
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|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бобби Мэдден (Шотландия)
|Боковой судья
|Фрэнсис Коннор (Шотландия)
|Боковой судья
|Алан Малванни (Шотландия)
|За воротами
|Ален Мюр (Шотландия)
|За воротами
|Давид Битон (Израиль)