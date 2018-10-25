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01:09 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов: третье поражение Семина, теперь — от «Порту»

Удаление Кверквелии, гол Миранчука — 1:3 в Черкизово.

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«Локомотив» чуть не опоздал на свой домашний матч в ЛЧ. Из-за 10-балльных пробок команде Семина пришлось добираться на стадион на МЦК. «От “Кутузовской” до “Черкизовской” доехали очень быстро и без проблем», — улыбался Юрий Палыч на предыгровом флэш-интервью.

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В старте «Локомотива» на третий матч в Лиге чемпионов оказалось в два раза больше португальцев, чем у «Порту». Эдер и Фернандеш против Данилу Перейра.

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У «Локо» сейчас много проблем с составом из-за травм. Поэтому в центре обороны оказался Гжегож Крыховяк, а единственным нападающим мог стать только Эдер.

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«Порту» — лучшая команда группы D, но «Локомотив» в первые 20 минут был намного опаснее. Главный момент не реализовал Фернандеш: пробил с пенальти в угол, но слабо. Икер Касильяс — главная звезда чемпионов Португалии — потащил. Кстати, Ману все еще конфликтует с клубом по поводу контракта и может покинуть «Локо» уже зимой.

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Еще одним шансом не воспользовался Алексей Миранчук, как раз заработавший пенальти. Он не смог добить мяч в пустые ворота после хорошего паса от своего брата Антона. Три защитника «Порту» в подкате накрывали его удар.

А вот португальцы свой пенальти спокойно реализовали. Во время углового Эдер в борьбе зачем-то завалил соперника, который даже не успевал к мячу. Мусса Марега, новый супербомбардир «Порту», пробил четко в нижний угол.

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До перерыва «Локо» и «Порту» обменялись голами. Первыми забили португальцы — Эктор Эррера продавил защитников и классно пробил головой в угол. Через 3 минуты один гол отыграл Антон Миранчук с ассиста брата.

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«Локомотив» стал последней из 32 команд, которая смогла забить свой первый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Последний раз «железнодорожники» забивали в главном турнире Европы 10 августа 2005 года. Самедов тогда открыл счет в игре квалификации ЛЧ с «Рапидом».

Сразу после перерыва «Локо» пропустил третий и почти лишился шансов отыграться. Хеведес на левом фланге упустил своего игрока Хесуса Корону, мексиканец пробил Гильерме насквозь.

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Через 5 минут судьи из Шотландии отобрали у хозяев второй гол. Фернандеш здорово пробил в угол, Касильяс исполнил Кариуса и не зафиксировал мяч, который добил в ворота Эдер. Боковой арбитр свистнул офсайд, которого не было — это видно на повторе.

Усилить атаку «Локо» должен был Рифат Жемалетдинов, который заменил блекло игравшегося Фернандеша. Уходя с поля, португалец не пожал руку Семину. Похоже, будет скандал.

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Последние 15 минут «Локомотив» провел еще и в меньшинстве. Соломон Кверквелия ошибся в очень простой ситуации, отпустил мяч далеко и двумя ногами врезался в соперника, который уже выходил один на один. Теперь грузин пропустит как минимум и выезд в Порту.

После трех туров Лиги чемпионов только у двух команд не ни одного очка — «Локомотив» и АЕК. Греки в группе играют с «Баварией», «Аяксом» и «Бенфикой», но все равно по статистике лучше нашей команды — забили два гола. Пока что действующий чемпион России — худший клуб розыгрыша, потерявший почти все надежды на евровесну.

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Локомотив 1:3
Первый тайм: 1:2
Порту
24.10.2018, 22:00 Зрители: 16034 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Консейсау Сержиу
Голы
38′ Антон Миранчук (Ал. Миранчук) 60
11 Мусса Марега 26′
16 Эктор Эррера (Х.М. Корона) 35′
17 Хесус Корона (Я. Брахими) 47′
Нереализованные пенальти
10′ М. Фернандеш 4
Составы
Маринату Гильерме 1
84′ Владислав Игнатьев 20
Бенедикт Хеведес 5
Гжегож Крыховяк 7
76′ Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 60
50′ Дмитрий Баринов 36
Игорь Денисов (к) 27
66′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
25′ 81′ Эдер 24
Михаил Лысов 84
1 Икер Касильяс
2 Макси Перейра
13 Алекс Теллес
3 Эдер Милитан
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
16 Эктор Эррера (к)
22 Данилу Перейра
11 Мусса Марега
10 Торрес Муньос Оливер 83′ 28′
24 Рихедли Базур
17 Хесус Корона 69′ 59′
21 Андре Перейра
8 Ясин Брахими 82′
20 Лопес Альварес Адриан
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
3 Угловые 2
14 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Алан Малванни (Шотландия)
За воротами Ален Мюр (Шотландия)
За воротами Давид Битон (Израиль)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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