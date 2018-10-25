«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов: третье поражение Семина, теперь — от «Порту»

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«Локомотив» чуть не опоздал на свой домашний матч в ЛЧ. Из-за 10-балльных пробок команде Семина пришлось добираться на стадион на МЦК. «От “Кутузовской” до “Черкизовской” доехали очень быстро и без проблем», — улыбался Юрий Палыч на предыгровом флэш-интервью.

В старте «Локомотива» на третий матч в Лиге чемпионов оказалось в два раза больше португальцев, чем у «Порту». Эдер и Фернандеш против Данилу Перейра.

У «Локо» сейчас много проблем с составом из-за травм. Поэтому в центре обороны оказался Гжегож Крыховяк, а единственным нападающим мог стать только Эдер.

«Порту» — лучшая команда группы D, но «Локомотив» в первые 20 минут был намного опаснее. Главный момент не реализовал Фернандеш: пробил с пенальти в угол, но слабо. Икер Касильяс — главная звезда чемпионов Португалии — потащил. Кстати, Ману все еще конфликтует с клубом по поводу контракта и может покинуть «Локо» уже зимой.

Еще одним шансом не воспользовался Алексей Миранчук, как раз заработавший пенальти. Он не смог добить мяч в пустые ворота после хорошего паса от своего брата Антона. Три защитника «Порту» в подкате накрывали его удар.

А вот португальцы свой пенальти спокойно реализовали. Во время углового Эдер в борьбе зачем-то завалил соперника, который даже не успевал к мячу. Мусса Марега, новый супербомбардир «Порту», пробил четко в нижний угол.

До перерыва «Локо» и «Порту» обменялись голами. Первыми забили португальцы — Эктор Эррера продавил защитников и классно пробил головой в угол. Через 3 минуты один гол отыграл Антон Миранчук с ассиста брата.

«Локомотив» стал последней из 32 команд, которая смогла забить свой первый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Последний раз «железнодорожники» забивали в главном турнире Европы 10 августа 2005 года. Самедов тогда открыл счет в игре квалификации ЛЧ с «Рапидом».

Сразу после перерыва «Локо» пропустил третий и почти лишился шансов отыграться. Хеведес на левом фланге упустил своего игрока Хесуса Корону, мексиканец пробил Гильерме насквозь.

Через 5 минут судьи из Шотландии отобрали у хозяев второй гол. Фернандеш здорово пробил в угол, Касильяс исполнил Кариуса и не зафиксировал мяч, который добил в ворота Эдер. Боковой арбитр свистнул офсайд, которого не было — это видно на повторе.

Усилить атаку «Локо» должен был Рифат Жемалетдинов, который заменил блекло игравшегося Фернандеша. Уходя с поля, португалец не пожал руку Семину. Похоже, будет скандал.

Последние 15 минут «Локомотив» провел еще и в меньшинстве. Соломон Кверквелия ошибся в очень простой ситуации, отпустил мяч далеко и двумя ногами врезался в соперника, который уже выходил один на один. Теперь грузин пропустит как минимум и выезд в Порту.