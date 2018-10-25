«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры

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В то время, как Каррера после своего ухода из «Спартака» давал пресс-конференцию российским СМИ, его бывшая команда в Глазго готовилась к матчу. Из-за дисквалификации не сможет сыграть в Шотландии форвард Луис Адриано, а еще один нападающий Педро Роша восстанавливается по индивидуальной программе. Таким образом, в Великобританию прилетело 19 футболистов «Спартака» с единственным нападающим Зе Луишем, при этом в заявку на матч Лиги Европы разрешено включать не более 18 игроков.

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Не полетели с командной возвращенные в основу защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые остались тренироваться на базе в Тарасовке, учитывая, что около месяца они занимались с молодежным составом. На базе также остались готовиться полузащитники Джано Ананидзе и Александр Самедов.

На предматчевой пресс-конференции Рианчо рассказал, почему Ещенко и Глушаков не полетели в Глазго. «Мы приняли такое решение, потому что в понедельник у нас матч с “Рубином”. А эти два игрока долго с нами не тренировались, правильнее сейчас дать им возможность оптимально подготовиться на базе», — приводит его слова официальный сайт «Спартака».

В новейшей истории москвичи еще ни разу не проводили матчи против «Рейнджерс», четыре раза сыграв с другим шотландским топ-клубом — «Селтиком». В четырех встречах с «кельтами» спартаковцы два раза сыграли вничью и два раза проиграли. В последний раз они выступали в Глазго в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13. В том сезоне командой руководил испанец Унаи Эмери, однако до игры с «Селтиком» он был отправлен в отставку, заменил его Валерий Карпин.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/be44c9a5-265c-4a8e-b8ae-c9f56c80aa13" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1241453" target="_blank">Как провожали Массимо. Каррера — народный тренер</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Джеррард отдал должное опыту «Спартака»

Шотландский клуб в этом сезоне уже встречался с российским соперником, проведя две игры с «Уфой». Подопечные Стивена Джеррарда одержали домашнюю победу (1:0), а в Уфе довольствовались ничьей (1:1). На групповой стадии турнира в активе «Рейнджерс» ничейный результат с «Вильярреалом» (2:2) и победа над «Рапидом» (3:1).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 25.10.2018, 22:00 Рейнджерс - Спартак -

«Мы подходим к матчу с уверенностью в свою силах, но знаем, что перед нами действительно сильная команда, — отметил Джеррард, чьи слова приводит официальный сайт клуба. — У “Спартака” больше опыта, чем у “Рапида”, у них есть опыт гостевых матчей на больших стадионах и игроки, которые могут доставить нам трудности».

Лучшими бомбардиром команды в еврокубках является колумбийский форвард Альфредо Морелос с четырьмя мячами. Три гола на счету защитника Джеймса Тавернье, у которого также пять мячей в девяти встречах во внутреннем чемпионате.

Шесть лет назад «Рейнджерс» пришлось заново начать подниматься в высший шотландский дивизион, откуда он был исключен из-за налоговых задолженностей. Самый титулованный клуб страны и один из старейших в Шотландии вернулся в элиту только два года назад. В нынешнем чемпионате команда занимает пятое место, одержав две победы подряд в последних турах.

«Рейнджерс» — команда со своим лицом, которая сильна именно компактной коллективной игрой в центре поля. Во многом это связано с фигурой Стивена Джеррарда — легендарного в недавнем прошлом игрока, который мне очень нравился. Думаю, он может многого добиться, нас ждет непростой матч. Рауль Рианчо