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01:13 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» впервые под руководством исполняющего обязанности главного тренера испанца Рауля Рианчо сыграют на групповой стадии Лиги Европы против «Рейнджерс». Уже без бывшего наставника команды Массимо Карреры спартаковцы постараются одержать первую победу в еврокубках в нынешнем сезоне.

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В то время, как Каррера после своего ухода из «Спартака» давал пресс-конференцию российским СМИ, его бывшая команда в Глазго готовилась к матчу. Из-за дисквалификации не сможет сыграть в Шотландии форвард Луис Адриано, а еще один нападающий Педро Роша восстанавливается по индивидуальной программе. Таким образом, в Великобританию прилетело 19 футболистов «Спартака» с единственным нападающим Зе Луишем, при этом в заявку на матч Лиги Европы разрешено включать не более 18 игроков.

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Не полетели с командной возвращенные в основу защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые остались тренироваться на базе в Тарасовке, учитывая, что около месяца они занимались с молодежным составом. На базе также остались готовиться полузащитники Джано Ананидзе и Александр Самедов.

На предматчевой пресс-конференции Рианчо рассказал, почему Ещенко и Глушаков не полетели в Глазго. «Мы приняли такое решение, потому что в понедельник у нас матч с “Рубином”. А эти два игрока долго с нами не тренировались, правильнее сейчас дать им возможность оптимально подготовиться на базе», — приводит его слова официальный сайт «Спартака».

В новейшей истории москвичи еще ни разу не проводили матчи против «Рейнджерс», четыре раза сыграв с другим шотландским топ-клубом — «Селтиком». В четырех встречах с «кельтами» спартаковцы два раза сыграли вничью и два раза проиграли. В последний раз они выступали в Глазго в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13. В том сезоне командой руководил испанец Унаи Эмери, однако до игры с «Селтиком» он был отправлен в отставку, заменил его Валерий Карпин.

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Джеррард отдал должное опыту «Спартака»

Шотландский клуб в этом сезоне уже встречался с российским соперником, проведя две игры с «Уфой». Подопечные Стивена Джеррарда одержали домашнюю победу (1:0), а в Уфе довольствовались ничьей (1:1). На групповой стадии турнира в активе «Рейнджерс» ничейный результат с «Вильярреалом» (2:2) и победа над «Рапидом» (3:1).

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 25.10.2018, 22:00
Рейнджерс
-Спартак-

«Мы подходим к матчу с уверенностью в свою силах, но знаем, что перед нами действительно сильная команда, — отметил Джеррард, чьи слова приводит официальный сайт клуба. — У “Спартака” больше опыта, чем у “Рапида”, у них есть опыт гостевых матчей на больших стадионах и игроки, которые могут доставить нам трудности».

Лучшими бомбардиром команды в еврокубках является колумбийский форвард Альфредо Морелос с четырьмя мячами. Три гола на счету защитника Джеймса Тавернье, у которого также пять мячей в девяти встречах во внутреннем чемпионате.

Шесть лет назад «Рейнджерс» пришлось заново начать подниматься в высший шотландский дивизион, откуда он был исключен из-за налоговых задолженностей. Самый титулованный клуб страны и один из старейших в Шотландии вернулся в элиту только два года назад. В нынешнем чемпионате команда занимает пятое место, одержав две победы подряд в последних турах.

«Рейнджерс» — команда со своим лицом, которая сильна именно компактной коллективной игрой в центре поля. Во многом это связано с фигурой Стивена Джеррарда — легендарного в недавнем прошлом игрока, который мне очень нравился. Думаю, он может многого добиться, нас ждет непростой матч.
Рауль Рианчо

Матч «Рейнджерс» — «Спартак» начнется в 22:00 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с голландцем Кевином Бломом. После двух туров «Спартак» с одним очком занимает последнее место в группе G.

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