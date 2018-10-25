Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
24.10
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
24.10
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Спартак-22
Луч2
Все события
Фоторепортажи
14400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
01:17 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» попробует прервать серию из двух поражений в матче Лиги Европы со «Стандардом»

ТАСС, 25 октября. «Краснодар» в третьем туре группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с льежским «Стандардом». Российская команда подходит к этой встрече в качестве лидера квартета, однако на внутренней арене в последнее время она выступала не столь удачно, проиграв два матча подряд.

Наверх
Источник: Reuters

«Краснодар» практически гарантирует себе участие в плей-офф турнира, если в предстоящей встрече одержит победу, а в параллельном матче «Севилья» уступит «Акхисару». Для выступления в весенней части еврокубка в оставшихся трех матчах ему достаточно будет набрать одно очко. Однако после победы над «Севильей» в результатах краснодарской команды наступил спад: один из лидеров чемпионата России сначала уступил прямому конкуренту в борьбе за первое место «Зениту», а в минувшее воскресенье — «Ахмату».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 25.10.2018, 22:00
Стандард Л
-Краснодар-

«Стандард» же выиграл три из четырех своих последних матчей, а еще в одном сыграл вничью. Выступление на групповом этапе Лиги Европы российская команда начала с выездной победы над «Акхисаром» (1:0) и домашней — над «Севильей» (2:1). «Стандард» крупно уступил испанцам (1:5), однако после этого сумел набрать очки, одолев команду из Турции.

Несмотря на то, что победа над «Акхисаром» стала для «Стандарда» лишь третьей в последних 13 домашних матчах группового этапа Лиги Европы, беспроигрышная серия клуба в еврокубковых на «Морисе Дюфране» насчитывает семь матчей. В пользу «Краснодара» говорит то обстоятельство, что команда в еврокубках выиграла пять из последних шести матчей.

Три игрока «Стандарда» ранее выступали за российские клубы. Режиналь Горо играл в «Крыльях Советов» и «Ростове», Мехди Карсела-Гонсалес — в «Анжи» (2011−13), а Максим Лестьенн был футболистом «Рубина» (2016−18). Участие в последнего в матче находится под вопросом в связи с травмой. «Стандард» — десятикратный победитель чемпионата Бельгии (последний раз — в сезоне-2008/2009) и действующий обладатель Кубка страны.

«Краснодар» сыграет второй матч без Мамаева

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не примет участие в матче, так как он находится в СИЗО до 8 декабря. Мамаев и нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин 8 октября стали участниками двух конфликтов с дракой в центре Москвы, в результате которых был избит водитель ведущей Первого канала на 2-й Брестской улице и чиновник Минпромторга Денис Пак в кафе на Большой Никитской улице. Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Мамаев сыграл за «Краснодар» в двух матчах Лиги Европы, отдав одну голевую передачу. Мамаев пропустит уже вторую игру команды, ранее «Краснодар» без полузащитника уступил на своем поле «Ахмату» (0:1) в 11-м туре чемпионата России по футболу.

Встреча между «Стандардом» и «Краснодаром» пройдет в четверг на стадионе, который носит имя Мориса Дюфрана — первого президента бельгийского клуба. На сегодня арена вмещает 30 тыс. зрителей. Главным арбитром встречи назначен итальянец Марко Гвида, начнется она в 22.00 мск.

Стандард Л
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Акхисар БС
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
«Зенит» постарается укрепить лидерство в ЛЕ в матче с «Бордо»
Юрий Семин: Было бы хуже, если бы Фернандеш меня расцеловал
Первый матч 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет в Казани
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь