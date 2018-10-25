«Краснодар» попробует прервать серию из двух поражений в матче Лиги Европы со «Стандардом»

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«Краснодар» практически гарантирует себе участие в плей-офф турнира, если в предстоящей встрече одержит победу, а в параллельном матче «Севилья» уступит «Акхисару». Для выступления в весенней части еврокубка в оставшихся трех матчах ему достаточно будет набрать одно очко. Однако после победы над «Севильей» в результатах краснодарской команды наступил спад: один из лидеров чемпионата России сначала уступил прямому конкуренту в борьбе за первое место «Зениту», а в минувшее воскресенье — «Ахмату».

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 25.10.2018, 22:00 Стандард Л - Краснодар -

«Стандард» же выиграл три из четырех своих последних матчей, а еще в одном сыграл вничью. Выступление на групповом этапе Лиги Европы российская команда начала с выездной победы над «Акхисаром» (1:0) и домашней — над «Севильей» (2:1). «Стандард» крупно уступил испанцам (1:5), однако после этого сумел набрать очки, одолев команду из Турции.

Несмотря на то, что победа над «Акхисаром» стала для «Стандарда» лишь третьей в последних 13 домашних матчах группового этапа Лиги Европы, беспроигрышная серия клуба в еврокубковых на «Морисе Дюфране» насчитывает семь матчей. В пользу «Краснодара» говорит то обстоятельство, что команда в еврокубках выиграла пять из последних шести матчей.

Три игрока «Стандарда» ранее выступали за российские клубы. Режиналь Горо играл в «Крыльях Советов» и «Ростове», Мехди Карсела-Гонсалес — в «Анжи» (2011−13), а Максим Лестьенн был футболистом «Рубина» (2016−18). Участие в последнего в матче находится под вопросом в связи с травмой. «Стандард» — десятикратный победитель чемпионата Бельгии (последний раз — в сезоне-2008/2009) и действующий обладатель Кубка страны.

«Краснодар» сыграет второй матч без Мамаева

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не примет участие в матче, так как он находится в СИЗО до 8 декабря. Мамаев и нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин 8 октября стали участниками двух конфликтов с дракой в центре Москвы, в результате которых был избит водитель ведущей Первого канала на 2-й Брестской улице и чиновник Минпромторга Денис Пак в кафе на Большой Никитской улице. Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/26e4f09a-3d76-4b81-9b23-cecdf7b05c34" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1239423" target="_blank">Кокорин и Мамаев пламенно раскаялись по видеосвязи</a> Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Мамаев сыграл за «Краснодар» в двух матчах Лиги Европы, отдав одну голевую передачу. Мамаев пропустит уже вторую игру команды, ранее «Краснодар» без полузащитника уступил на своем поле «Ахмату» (0:1) в 11-м туре чемпионата России по футболу.