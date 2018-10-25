Отказ Фернандеша от рукопожатия после замены в матче с «Порту» не играет роли для Семина

В среду футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Порту» со счетом 1:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На 66-й минуте после замены Фернандеш не стал пожимать протянутую руку главного тренера.

«Для меня инцидент с непожатой рукой Фернандеша не играет никакой роли. Это стрессовая ситуация, пожал он руку или нет — это неважно. Было бы хуже, если бы он меня расцеловал. Никакого конфликта не было и нет», — сказал Семин.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе португальского полузащитника в команде Семин подчеркнул, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с футболистом. «Я говорил, что хотел бы продления контракта с Фернандешем. Ведутся переговоры, однако ситуация пока не прояснилась. Этот вопрос лучше адресовать футболисту», — отметил Семин.

Также Семин добавил, что команда не смогла должным образом подойти к реализации голевых моментов в игре. «В матче самую важную роль сыграла реализация. Те голевые моменты, которые были у нас, мы не использовали, а “Порту” — смог. Именно такие футбольные моменты невезения предопределили результат встречи», — сказал тренер.

«Локомотив» сохраняет шансы на выход из группы

«Локомотив» потерпел третье поражение и находится на последнем месте в группе с «Порту» (7 очков), немецким «Шальке» (5) и турецким «Галатасараем» (4).

Всегда смотрю с оптимизмом в будущее. Сегодня «Порту» — первый, но впереди еще три тура. С девятью очками всегда можно рассчитывать на второе место. Юрий Семин

На 76-й минуте защитник хозяев Соломон Кверквелия получил красную карточку, он автоматически пропустит следующую игру.

«Пока не могу сказать, кто заменит Кверквелию в следующем матче Лиги чемпионов. Но до португальского матча еще много времени, должен восстановиться Ведран Чорлука. У нас впереди много матчей, нам нужно как можно скорее забыть это поражение и переключиться на матч [чемпионата России] с «Енисеем», — сказал Семин.

Судейство? Я не могу комментировать это на международной арене. Вы все прекрасно видели момент с голом и пенальти, поэтому комментируйте сами. Юрий Семин

«Порту» одержал заслуженную победу

Главный тренер «Порту» Сержио Консейсау сказал, что его футболисты заслужили победу в московском матче. «Мы контролировали сегодня большую часть встречи, воспользовались слабостями соперника, были лучше и одержали заслуженную победу. У нас были проблемы с концентрацией, из-за этого соперник создал нам определенные проблемы. Также нам помог [голкипер] Икер Касильяс, который отбил пенальти», — сказал Консейсау.