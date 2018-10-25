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01:33 (мск), источник: ТАСС

Отказ Фернандеша от рукопожатия после замены в матче с «Порту» не играет роли для Семина

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Отказ полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша от рукопожатия после замены в матче Лиги чемпионов с португальским «Порту» не играет роли для главного тренера железнодорожников Юрия Семина, никакого конфликта с игроком у наставника нет. Об этом Семин рассказал на пресс-конференции после игры.

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В среду футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Порту» со счетом 1:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На 66-й минуте после замены Фернандеш не стал пожимать протянутую руку главного тренера.

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«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину

«Для меня инцидент с непожатой рукой Фернандеша не играет никакой роли. Это стрессовая ситуация, пожал он руку или нет — это неважно. Было бы хуже, если бы он меня расцеловал. Никакого конфликта не было и нет», — сказал Семин.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе португальского полузащитника в команде Семин подчеркнул, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с футболистом. «Я говорил, что хотел бы продления контракта с Фернандешем. Ведутся переговоры, однако ситуация пока не прояснилась. Этот вопрос лучше адресовать футболисту», — отметил Семин.

Также Семин добавил, что команда не смогла должным образом подойти к реализации голевых моментов в игре. «В матче самую важную роль сыграла реализация. Те голевые моменты, которые были у нас, мы не использовали, а “Порту” — смог. Именно такие футбольные моменты невезения предопределили результат встречи», — сказал тренер.

«Локомотив» сохраняет шансы на выход из группы

«Локомотив» потерпел третье поражение и находится на последнем месте в группе с «Порту» (7 очков), немецким «Шальке» (5) и турецким «Галатасараем» (4).

Всегда смотрю с оптимизмом в будущее. Сегодня «Порту» — первый, но впереди еще три тура. С девятью очками всегда можно рассчитывать на второе место.
Юрий Семин

На 76-й минуте защитник хозяев Соломон Кверквелия получил красную карточку, он автоматически пропустит следующую игру.

«Пока не могу сказать, кто заменит Кверквелию в следующем матче Лиги чемпионов. Но до португальского матча еще много времени, должен восстановиться Ведран Чорлука. У нас впереди много матчей, нам нужно как можно скорее забыть это поражение и переключиться на матч [чемпионата России] с «Енисеем», — сказал Семин.

Судейство? Я не могу комментировать это на международной арене. Вы все прекрасно видели момент с голом и пенальти, поэтому комментируйте сами.
Юрий Семин

«Порту» одержал заслуженную победу

Главный тренер «Порту» Сержио Консейсау сказал, что его футболисты заслужили победу в московском матче. «Мы контролировали сегодня большую часть встречи, воспользовались слабостями соперника, были лучше и одержали заслуженную победу. У нас были проблемы с концентрацией, из-за этого соперник создал нам определенные проблемы. Также нам помог [голкипер] Икер Касильяс, который отбил пенальти», — сказал Консейсау.

В следующем туре 6 ноября «Локомотив» сыграет с «Порту» в Португалии.

Локомотив 1:3
Первый тайм: 1:2
Порту
24.10.2018, 22:00 Зрители: 16034 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Консейсау Сержиу
Голы
38′ Антон Миранчук (Ал. Миранчук) 60
11 Мусса Марега 26′
16 Эктор Эррера (Х.М. Корона) 35′
17 Хесус Корона (Я. Брахими) 47′
Нереализованные пенальти
10′ М. Фернандеш 4
Составы
Маринату Гильерме 1
84′ Владислав Игнатьев 20
Бенедикт Хеведес 5
Гжегож Крыховяк 7
76′ Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 60
50′ Дмитрий Баринов 36
Игорь Денисов (к) 27
66′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
25′ 81′ Эдер 24
Михаил Лысов 84
1 Икер Касильяс
2 Макси Перейра
13 Алекс Теллес
3 Эдер Милитан
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
16 Эктор Эррера (к)
22 Данилу Перейра
11 Мусса Марега
10 Торрес Муньос Оливер 83′ 28′
24 Рихедли Базур
17 Хесус Корона 69′ 59′
21 Андре Перейра
8 Ясин Брахими 82′
20 Лопес Альварес Адриан
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
3 Угловые 2
14 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Алан Малванни (Шотландия)
За воротами Ален Мюр (Шотландия)
За воротами Давид Битон (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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